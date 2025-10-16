El inesperado mensaje de Claudia Martínez a Naomi Asensi tras salir a la luz que ya no son amigas

Ana Carrillo 16 OCT 2025 - 19:49h.

La exconcursante de 'Supervivientes' le ha enviado un mensaje a la ganadora de 'GH VIP' después de hacerse público que se han distanciado

Hace unos meses, era habitual ver fotos juntas en Instagram de Claudia Martínez y Naomi Asensi. Acudían juntas a eventos, hacían planes en casa de la una o de la otra y se dejaban cariñosos comentarios en sus publicaciones, pero Sergio Ojer contó en el vídeo podcast de mtmad 'En todas las salsas', disponible en Mediaset Infinity, que la ganadora de 'GH VIP' le había revelado que ya no era amiga de la exconcursante de 'Supervivientes'.

"Naomi me ha dicho: 'No es un secreto ya para nadie que no somos amigas, es verdad que ha habido una ruptura de la amistad'", declaró el tiktoker de 'salseos' en el vídeo podcast, donde también reveló que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 6' le dijo que no tenía intención de contar por qué se habían distanciado ni ahora que está tan reciente la ruptura de su examiga con Mario González y está superándolo ni cuando pase más tiempo por el cariño que se han tenido.

Unas declaraciones con las que solo confirmó lo que se rumoreaba en sus seguidores porque ya no compartían contenido juntas ni las veían interactuar en redes, pero con las que no quiso ir más allá ni destapar el origen de su distanciamiento que podría haberse revertido, pues Claudia Martínez le ha dejado un comentario a Naomi Asensi en su último post de Instagram.

En el post, la ex de Adrián Blanch le pedía a sus seguidores que comentasen qué look lencero les gustaba más y en sus stories les rogaba que le dejasen comentarios porque no le cuesta subir contenido en ropa interior y necesitaba sentirse arropada. También anunciaba que lo había subido porque era el desfile de una conocida marca de lencería e iba a acudir a verlo en directo en vídeo - pues el desfile era en Nueva York - a un conocido hotel de Madrid.

"Lloro que me lo pierdo", ha escrito Claudia en la zona de comentarios como hacía cuando eran amigas; y Naomi le ha contestado: "Te mando vídeos"; un inesperado intercambio de mensajes que vendría a demostrar que han reconducido la situación y que vuelven a ser amigas tras su distanciamiento.