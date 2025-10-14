Ana Carrillo 14 OCT 2025 - 09:00h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido con sus seguidores su último logro

Claudia Martínez le pide perdón a Mario González tras salir a la luz sus imágenes besándose con un futbolista del Atlético de Madrid

Javi Redondo se hizo conocido por participar en la quinta edición de 'La isla de las tentaciones' junto a Claudia Martínez, que en Villa Playa se besó con Álvaro Boix pero decidió darle una nueva oportunidad a su relación con el catalán, al que dejó finalmente unos meses después, tras lo cual inició un romance con Mario González que ha llegado a su fin recientemente.

Tras su ruptura con la exconcursante de 'Supervivientes', Javi Redondo abandonó España y se instaló en Túnez, donde retomó el trabajo que tenía antes de saltar a la fama después de pasar unos meses viviendo de los ingresos que generaba gracias a Instagram, donde llegó a superar los 150.000 seguidores.

Dos años después sigue desempeñando ese mismo trabajo: es profesor de pádel y ha vuelto a la competición. Aunque al principio solo daba clases, ya está integrado en el circuito de la competición y ha reaparecido en redes para anunciar una feliz noticia: ha ganado un torneo junto a su pareja de dobles, Mehdi Elloumi, que es ganador del Campeonato de Túnez del año pasado.

"¡Este fin de semana nos coronamos campeones de la Copa P2000 Ooredoo Padel!", ha escrito el que fuera amigo de Samuel Chávez junto a un vídeo en el que comparte los mejores momentos del torneo, que ha definido como "increíble".

En su publicación de Instagram, el que fuera concursante de 'Solos' le ha dado las gracias a su compañero por hacer una actuación "espectacular" en la pista y también ha mostrado su gratitud con los que le permiten disputar este tipo de torneos, esto es, sus patrocinadores y su entorno: "Y, como siempre, gracias a todos mis patrocinadores y a mi gente por apoyarme torneo tras torneo".

Una feliz noticia que Javi Redondo ha querido compartir con sus miles de seguidores para mostrarles que sigue disfrutando al máximo de su profesión desde que hace dos años decidiera dar un giro radical a su vida y mudarse a Túnez, alejándose así de los platós de televisión y de las redes sociales, que se convirtieron por unos meses en su medio de vida.