Natalia Sette 16 OCT 2025

La exconcursante de 'Gran Hermano' celebra su cumpleaños por todo lo alto y Edi Insua la sorprende con un regalo que no se espera

Edi Insua se tatúa en el brazo a Violeta Crespo y ella reacciona

Ha llegado un momento muy especial para Violeta Crespo. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ cumple 24 años y lo celebra por todo lo alto. Cine con su chico, cena con sus amigos y fiesta son muchas de las cosas que hace la toledana para celebrar su día. Edi Insua se ha encargado de que fuera todavía más especial y la ha sorprendido con un impresionante regalo de cumpleaños que Violeta no se esperaba. Después del bajón emocional que tuvo hace unos días, la joven se muestra más feliz que nunca.

Para Violeta el día de su cumpleaños es muy especial, pues tiene la oportunidad de juntar a todas las personas que quiere para festejarlo. Pero antes de la celebración, la toledana se reúne con su familia y con su chico para recibir los regalos. “No te lo esperas”, le asegura el novio de su madre. La influencer no puede estar más impaciente y pide emocionada que le den pistas para poder adivinar qué es.

“Le ha costado conseguirlo un huevo”, reconoce el novio de la madre. Violeta no puede con la emoción pues no se imagina qué puede ser. “No quiero nada material”, reconoce dirigiéndose a su novio. Al ver la incertidumbre en la cara de Violeta su familia bromea con una posible propuesta de matrimonio y es que Edi, para entregarle el regalo, se arrodilla ante ella. “Creía que me iba a pedir matrimonio”, afirma la influencer entre risas.

Aunque no es una pedida de mano, Violeta se queda en shock al abrir el paquete. No se lo esperaba para nada y era algo que quería desde hace mucho tiempo. “No quiero que te gastes tanto dinero en mí”, le recrimina a su chico. Edi, que no puede estar más contento porque le haya gustado, la abraza y la besa, compartiendo un bonito momento.

Violeta Crespo celebra su cumpleaños por todo lo alto con sus amigos

Una vez los regalos han sido entregados, la pareja disfruta de la noche yendo al cine juntos, pues al día siguiente la toledana celebra su cumpleaños con todos sus amigos. Una mesa enorme llena de las personas que Violeta Crespo más quiere. Entre risas, la influencer muestra a los invitados. Fani Carbajo, que cuenta cómo fue su experiencia en ‘Supervivientes All Stars’ y desvela que hubo una conversación con Adara Molinero que no se emitió. Adrian Creus y Nerea, que coinciden juntos de nuevo tras su ruptura ¡Y mucho más!

Sin duda Violeta Crespo tardará tiempo en olvidar su cumpleños de los 24. Entre el regalo de su chico, la cena con sus amigos y la fiesta de después, la influencer ha vivido un fin de semana muy especial ¡No te pierdas nada dándole play al video!