Marta Peñate cambia de opinión respecto a legalizar su boda con Tony Spina

Marta Peñate ha dado explicaciones sobre algo que perturbaba especialmente a sus seguidores. La exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha aclarado que el motivo por el que sigue en redes sociales Miri Pérez-Cabrero a pesar de su animadversión. Y es que la influencer y colaboradora de televisión ha dejado claro en numerosas ocasiones que la concursante de 'Supervivientes All Stars', que está teniendo choques y posturas contrarias a las de Tony Spina durante el reality, no le cae "nada bien".

En uno de los últimos directos que ha hecho a través de Instagram, donde también ha contado que ha cambiado de opinión respecto a legalizar su boda con el italiano (ahora prefiere casarse ante un notario aquí en España, que se lo regulan en 15 días, en lugar de acudir al Registro Civil y tener que esperar ocho meses para que le validen los documentos), la de las Palmas de Gran Canaria, de 34 años, ha despejado la dudas sobre una cuestión que rondaba a su seguidores desde hace tiempo.

Y es que los usuarios de las redes más avispados se habían percatado de que Marta Peñate sigue en Instagram a Miri Pérez-Cabrero, con quien está siendo especialmente dura a la hora de comentar el concurso, ya que se encuentra en el bando contrario al de Tony Spina. "No me cae bien, lo siento, no me gusta... Así que no pidáis el voto para ella en mi directo, por fa", comenta.

"Me sentí un poco mal"

Pero, si tanta animadversión tiene, ¿por qué la sigue en redes? Teniendo en cuenta, además, que solo sigue 677 cuentas. "Coincidimos en un evento y estuvimos hablando", ha comenzado explicando la colaboradora, que ha dado las explicaciones pertinentes y que tanto esperaban sus seguidores. "Me dijo que me seguía en Instagram... y obviamente me sentí un poco mal", ha reconocido la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars'.

"Me metí en sus redes y vi que tenía unas recetas que me parecieron guays, saludables... que de 700 que hay, no he hecho ninguna. Pero por si algún día las hago, la sigo", ha zanjado Marta Peñate, descartando que alguna vez haya tenido alguna relación con Miri Pérez-Cabrero.