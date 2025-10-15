Lorena Romera 15 OCT 2025 - 09:00h.

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' está preocupada por unas irregularidades hormonales que podrían deberse al aborto

Marta Peñate enseña el detalle de su suegra durante la ausencia de Tony Spina

Marta Peñate se ha desahogado con sus seguidores, a los que les ha reconocido que está preocupada por su salud. Cuando se cumplen cuatro meses de su segundo aborto, al mes y medio de embarazo, la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' ha recurrido a su ginecóloga por una serie de alteraciones hormonales, que le están produciendo fuertes dolores, que están haciendo prestar especial atención a su cuerpo.

Tiene claro que debe tratarse de "algo hormonal por el tema del aborto", pero, precisamente por eso, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' no quiere pasarlo por algo. Después de los procesos a los que se ha sometido para quedarse embarazada y sufrir un segundo aborto a principios del pasado mes de junio, la influencer es consciente de que tiene que prestar especial atención a su salud.

Actualmente, la colaboradora no está tomando "pastillas ni ninguna medicación", por lo que no entiende por qué ha vuelto a tener la menstruación dos veces en un mes. Algo que ocurría cuando era irregular y se encontraba en pleno proceso de fertilidad.

La decisión de Marta Peñate por su problema de salud

"Voy a llamar a mi ginecóloga para decirle que pensaba que ya se había estabilizado. El mes pasado me vino la regla normal, solo una vez, este mes me volvió a venir normal, a los 28 días", señala la actual mujer de Tony Spina (que ahora tiene dudas de si legalizar su boda por el Registro Civil o si casarse ante un notario en España).

Además, le es fácil llevar la cuenta de su ciclo menstrual, pues ahora mismo coincide con el de su cuñada. "Antes de irme a Honduras me preguntó que si no me había bajado, porque a ella sí. Y justo esa tarde me vino, me gafó. Pero es que ayer por la noche no podía dormir. Tenía un dolor... Y resulta que volvía a tener la regla", relata a través de este directo en su perfil de Instagram.

Y es que estas irregularidades tienen ya a Marta Peñate un tanto desesperada. "Ya no sé qué hacer. Estoy hasta las narices de la regla, del dolor y de todo. Es verdad que estoy pasando una época nerviosa y eso afecta a las hormonas", reconoce.

Es más, la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' tenía previsto realizarse una nueva transferencia durante la ausencia de Tony Spina, pero la situación le ha hecho replanteárselo todo. "No he podido. Como comprenderéis, no estoy en un momento tranquilo de mi vida", se ha lamentado la que fuera también concursante de 'Gran Hermano'.