Equipo mtmad 06 OCT 2025 - 15:18h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre su gran estrés ante la llegada de su segunda hija

Patri Pérez y Lester Duque se someten a una ecografía 5D y ven la cara de su bebé

Compartir







Patri Pérez continúa demostrando su total transparencia frente a la cámara, esta vez hablando de su sentimiento de culpabilidad por no poder dedicarle tiempo suficiente a su hijo Río. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, en medio de la intensa etapa que está viviendo a la espera de su segundo bebé con Lester Duque, aprovecha para desvelar la importante decisión que ha tomado y que cambiará su vida . ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ya se sinceraba hace unas semanas sobre su preocupación ante los cambios que tendría que afrontar con la llegada de su pequeña. Ahora, cada vez más cerca del gran día, Patri no puede evitar imaginar cómo será la relación entre los futuros hermanos y el estrés de pensar que no tendrá tiempo para los dos. “Río y Cala se van a llevar 22 meses”, explica la influencer al reflexionar sobre la atención que aún necesitará su primer hijo cuando nazca el bebé.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez preocupada porque se le adelante la fecha de parto de su segunda hija

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla con el corazón en la mano al confesar la culpabilidad que siente por no poder dedicar todo su tiempo a su pequeño de menos de dos años. “Me crea mucho agobio”, se sincera con preocupación. Sintiendo que los meses están pasando muy rápido, Patri desvela sus mayores miedos ante la llegada del bebé y las consecuencias que tendrá para su hijo Río. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Patri Pérez reflexiona sobre la atención que necesitará su futura hija

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez desvela si permitirá que la escuela infantil publique fotos de su hijo

La creadora de contenido, a punto de convertirse en madre de dos pequeños, se detiene a visualizar todo el tiempo y atención que requerirá su segunda hija cuando nazca. No es la primera vez que Patri pasa por un embarazo, pero nunca se está del todo preparada para lo que supone traer un bebé al mundo. “Va a necesitar de mí para todo”, declara. La influencer reflexiona sobre todo lo que está a punto de cambiar en su vida, preocupada por no poder llegar a todo. “No sé cómo lo voy a hacer”, añade.

Patri Pérez se abre como nunca en un nuevo capítulo de su canal, ‘Renaciendo’, en el que comunica a sus seguidores una crucial decisión que cambiará su vida. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, además de confesar la culpa que siente respecto al tiempo que dedica a Río, actualiza el estado de su embarazo y se sincera sobre sus mayores preocupaciones de cara al nacimiento de su segunda hija con Lester Duque. ¡No te pierdas nada dándole al play!