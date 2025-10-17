Silvia Herreros 17 OCT 2025 - 11:08h.

La exconcursante de 'GH' tiene información delicada sobre la nueva pareja de la exmujer de Kiko Rivera

La foto del primer encuentro de Irene Rosales y Guillermo: así se conocieron, hace cinco años

Amor Romeira advierte a Irene Rosales sobre Guillermo, su nuevo novio. Tras salir a la luz la identidad de la nueva pareja de la exconcursante de 'GH Dúo', que ha rehecho su vida mes y medio después de separarse de Kiko Rivera, la canaria ha querido mandar un aviso a la exnuera de Isabel Pantoja sobre su nueva ilusión.

La exconcursante de 'Gran Hermano 19' tiene información sensible sobre el empresario sevillano de 40 años con el que sale ahora la madre de Ana y Carlota Rivera.

"Yo creo que Irene no es consciente de con quién está", ha dicho a los micros de Europa Press durante el estreno de Rève Cabaret, el musical protagonizado por vedette y ganadora de la primera edición de 'GH VIP', Marlène Mourreau.

"Yo no desearía que una amiga mía estuviera con Guille", Amor Romeira, sobre el nuevo novio de Irene Rosales

"Yo tengo unas informaciones que... huye. Ahí no es, Irene. Ahí no es", asegura la activista y tertuliana, que pese a no haber querido contar qué es aquello tan delicado que sabe de Guillermo, recomienda encarecidamente a Irene Rosales que se aleje de él.

"Huye, Simba... huye", ha dicho recreando una escena icónica de la película El Rey León, en la que Scar le dice a Simba que huya para salvar su vida después de acusarle de la muerte a Mufasa.

Romeira desconoce si la exmujer de Kiko Rivera es "conocedora" de estos hechos, "si ella sabe muchas cosas" y si, de ser así, sería capaz de opinar del mismo modo de su nueva pareja. "Pero bueno, como yo sí las tengo y cuando una tiene información sí se puede posicionar, igual que lo hice cuando me posicioné con la relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia...", dice dejando claro que su información es veraz y que la opinión que tiene sobre la nueva pareja de Irene Rosales se basa en "cosas"

"Yo no desearía que una amiga mía estuviera con Guille", asevera. La cantante española explica al reportero de la citada agencia que los intereses de Guillermo de salir con alguien conocido "es lo de menos", ya que "a Irene también le pesa la etiqueta de que se acercó a Kiko por fama".

Sin entrar en muchos más detalles y sin querer hablar, todavía, Amor Romeira asegura que su opinión se basa en "informaciones" y en "datos de los tiempos". "Son muchas cosas que contaré, evidentemente, pero lo único que puedo adelantar es que no quisiera que una amiga mía estuviese con él", ha reiterado.