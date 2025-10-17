Lorena Romera 17 OCT 2025 - 12:03h.

El nuevo novio de Irene Rosales rompe su silencio y explica cómo está llevando la exposición mediática

Primer movimiento de Kiko Rivera tras salir a la luz las fotos de Irene Rosales con Guillermo

Compartir







El nuevo novio de Irene Rosales rompe su silencio tras confirmarse su relación. De la noche a la mañana, Guillermo se ha convertido en el centro de todas las miradas. Fue portada de varias revistas del corazón y su nombre ya acumula minutos de televisión. A través de Instagram, que lo sigue teniendo abierto al público, el empresario ha explicado de manera contundente cómo está viviendo el revuelo mediático tras salir a la luz las primeras fotos junto a la influencer.

Besándose y caminando muy acaramelados de la mano: así eran las primeras fotos de la pareja, que se convertían en portada de las revistas más importantes del corazón. En ese momento, empezaban a surgir infinitas dudas sobre su historia de amor. Algunas de ellas, ya han quedado despejadas. Por ejemplo, se sabe cómo y cuándo se conocieron.

PUEDE INTERESARTE El nuevo novio de Irene Rosales aclara un dato importante tras confirmarse su relación

El actual novio de Irene Rosales regenta una empresa de césped artificial y fue él quien se encargó de la instalación en casa de la influencer. Un encuentro que se dio en diciembre de 2020 y del que existe un documento gráfico. Y es que el propio Guillermo utilizó sus redes sociales para compartir una foto de este momento y agradecer a la de Ginés, Sevilla, por haber confiado en su servicios.

Desde ese momento, las últimas informaciones que se han dado ha sido que Guillermo pasó a formar parte del círculo de Irene Rosales, pero también de Kiko Rivera. De ahí que esté tan molesto y dolido con esta historia -aunque continúa centrado en su trabajo y, desde la publicación de las imágenes, solo ha actualizado sus redes para dar información sobre las entradas de su próximo bolo-.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Primeras palabras del novio de Irene Rosales

Pero, ¿cómo lo está llevando Guillermo? Tras la publicación de las portadas, la que fuera concursante de 'GH DÚO' emitía un comunicado pidiendo respeto por las "personas anónimas", pero él, hasta ahora, no se había pronunciado. Pero ahora, a través de sus stories de Instagram (que lo sigue teniendo abierto al público), se ha pronunciado y ha explicado cómo está gestionando la exposición mediática.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Junto a una fotografía en la que posa frente al logo de su empresa, el joven ha roto su silencio: "En plena tormenta, centrado en lo mío". Unas palabras de lo más tajantes con las que Guillermo asegura que se siente en el ojo de la tormenta, pero que, pese a todo el revuelo por sus primeras fotos con Irene Rosales, él quiere seguir concentrado en su negocio.

Además de esta contundente publicación, con la que se expresa por primera vez y que ayuda a saber cómo está viviendo él el hecho de haber pasado de este anonimato a convertirse en portada de revista, el empresario también le ha enseñado a sus seguidores los planes que ha estado haciendo en estos últimos días.

Como Irene Rosales, que es una amante del café, Guillermo no perdona sus mañanas sin una buena dosis de cafeína. Ese es su momento de paz, de coger fuerzas y recargar de buenas energías. Con estas imágenes, el empresario le da los "buenos días" a sus followers que, como cabría esperar, no han dejado de crecer en las últimas horas.