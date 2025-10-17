Lorena Romera 17 OCT 2025 - 17:29h.

La colaboradora de 'Supervivientes All Stars' emite un comunicado y explica que se está sometiendo a pruebas médicas

Anita Williams, sobre su delicado estado de salud: "Han ido apareciendo más cosas"

Compartir







Anita Williams ha dejado a sus seguidores en vilo. La de Barcelona, de 28 años, que se dio a conocer en 'La isla de las tentaciones' junto a Montoya y después se convirtió en finalista de 'Supervivientes' ha emitido un comunicado explicando que se está sometiendo a pruebas medidas y anunciando su retirada temporal de las redes sociales, haciendo saltar todas las alarmas sobre su preocupante estado de salud.

La colaboradora de 'Supervivientes All Stars' reconoce que lleva algunos días en los que su salud le ha estado jugando malas pasadas. Pero lo que sus incondicionales no sabían es que se estaba sometiendo a pruebas. Lo que lo ha cambiado todo es que el diagnóstico inicial ha quedado descartado y "han ido saliendo más cosas", haciendo que la situación sea más delicada.

De ahí que la influencer le haya pedido a sus seguidores comprensión, puesto que necesita retirarse de las redes sociales para estar alejada de estímulos y centrarse únicamente en su salud. Lo ha explicado en un comunicado que ha emitido a través de su perfil de Instagram: "Últimamente no he estado del todo bien de salud. Pensaba que era una cosa, pero han ido saliendo más".

PUEDE INTERESARTE Anita Williams comparte una inesperada imagen junto a Montoya tras su escapada

La exconcursante de 'Supervivientes' continúa haciéndose pruebas

"De momento, estoy esperando los resultados y me estoy haciendo más pruebas", ha explicado la madre de Thiago, participante de 'La isla de las tentaciones' y finalista de la última edición de 'Supervivientes', que le ha explicado a sus seguidores que estará desconectada y que sus redes se mantendrán sin actualizar. "Necesito tomarme un tiempo para descansar y recuperarme bien", ha reconocido.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Eso sí, la que fuera pareja de Montoya les ha prometido que volverá y les ha dado las gracias por las infinitas muestras de cariño que siempre le están haciendo llegar. "Gracias, de corazón, por todo el cariño, los mensajes y la comprensión. Prometo volver cuando me sienta mejor", ha escrito la colaboradora de 'Supervivientes All Stars', despidiéndose de sus seguidores ante esta retirada de las redes sociales mientras está a la espera de unos resultados y continúa sometiéndose a pruebas médicas.