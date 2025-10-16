Lorena Romera 16 OCT 2025 - 18:59h.

La colaboradora de 'Supervivientes All Stars' está a la espera de unos resultados y ha anunciado su retirada temporal para "descansar y recuperarse"

Anita Williams ha emitido un preocupante comunicado. La concursante de 'Supervivientes' y participante de 'La isla de las tentaciones' ha contado que está sometiéndose a pruebas médicas y que, aunque en un primer momento barajaban una opción, "han ido saliendo más cosas" que han provocado que la situación se torne algo más delicada. Tanto, que la ex de Montoya ha pedido tiempo "para descansar" y ha anunciado su retirada temporal de las redes sociales.

La influencer, nacida en Barcelona, ha querido informar a sus seguidores de la última hora sobre su estado de salud, ya que todo ha dado un giro de los acontecimientos para ella. La colaboradora de los debates de 'Supervivientes All Stars' ya se había sometido a unas pruebas, pero ahora el primer diagnóstico ha quedado descartado.

Una entrada de los 28 años un tanto agridulce para la madre de Thiago, que ha explicado lo que está ocurriendo en este comunicado en el que ha puesto en preaviso a su comunidad. "Últimamente no he estado del todo bien de salud. Pensaba que era una cosa y han ido apareciendo más", ha revelado la que fuera finalista de la última edición de 'Supervivientes'.

Ahora mismo, Anita Williams se encuentra a la espera de unos resultados y continúa sometiéndose a pruebas médicas. "Necesito tomarme tiempo para descansar y recuperarme bien", ha reconocido la que fuera también participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones', en la que participó junto a Montoya. Toda esta situación, la ha visto obligada a tomar una drástica decisión, mirando por su propio bien ahora que su salud atraviesa sus horas más bajas.

"Voy a estar algo ausente por aquí durante unos días", ha anunciado la que fuera también de colaboradora de 'Vamos a ver', que ha agradecido el cariño de sus seguidores y el apoyo que sabe que le van a brindar. "Gracias, de corazón, por todo el cariño, los mensajes y la comprensión", ha expresado. Además, se ha despedido de sus seguidores con una promesa.

"Prometo volver cuando me sienta mejor. Os quiero", ha concluido Anita Williams en este comunicado en el que explica la delicada situación de salud que atraviesa mientras está a a espera de unos resultados médicos.