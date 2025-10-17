Equipo mtmad 17 OCT 2025 - 09:00h.

Carolina, responsable del éxito de Fabiana Sevillano, cuenta los detalles de su quedada con la influencer

Fabiana Sevillano sigue estando en el centro del ojo público después de sus numerosas polémicas de los últimos meses. Llegando a desaparecer durante un tiempo de las redes sociales, la influencer volvió pisando fuerte para seguir dando contenido a quienes nunca dejaron de apoyarla. Tres años después de que se diera a conocer en internet, hablamos con Carolina, la persona que hizo saltar a la fama a Fabiana.

Sin duda la sevillana ha dado mucho de lo que hablar en los años que lleva creando contenido y viviendo de su trabajo en redes. Hasta Maria Pombo, influencer consolidada, tuvo un gesto con Fabiana tras uno de sus recientes conflictos. “Se hizo conocida por hacerse un ‘lip combo’ en la Feria de Sevilla”, explica John Kha. El colaborador desarrolla cómo una seguidora preguntó a Fabiana por su labial, dando pie a su respuesta a través de un vídeo en la feria con el que alcanzó la viralidad.

Tres años más tarde, la influencer de Sevilla se ha puesto en contacto con Carolina, la chica que le preguntó por su ‘lip combo’, para conocerla en persona. Nicole Delgado, invitada al videopodcast, ha hablado directamente con ella y llega para compartir sus declaraciones. “Sentí como si fuese una amiga de toda la vida”, confiesa Carolina sobre su encuentro con Fabiana. En un ambiente de repentina confianza, la responsable de la fama de la influencer también aprovechó para preguntarle sobre sus últimas polémicas. “Carolina tiene cotilleos”, aseguran en el plató. ¡Haz click y descúbrelo todo!

La influencer rompía hace pocos meses su relación con Pablo Vera, canario, y ha dejado claro en muchas ocasiones que no quería hablar de su relación ni volver a relacionarse con su ciudad. Sin embargo, el encuentro entre Fabiana Sevillano y su seguidora ha sido en Canarias, ya que Carolina también es del archipiélago. Los colaboradores del videopodcast no han podido evitar comentar la ironía de los hechos y hablar de la fuerza invisible que une a la sevillana con las Islas Canarias. “A lo mejor es que algo le espera en un futuro ahí”, comentan en el plató.

