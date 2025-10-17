Equipo mtmad 17 OCT 2025 - 15:05h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela que su hijo no tendrá una habitación en casa y explica la razón

Fiama Rodríguez comparte los resultados de la prueba de la curva

Fiama Rodríguez acaba de mudarse a un nuevo hogar junto a Marcello Falzerano antes de la llegada al mundo de su primer hijo juntos. Tras abrir las puertas de la vivienda para hacer un completo ‘house tour’ y enseñar cada rincón, la influencer explica el motivo por el que su hijo Thiago no va a tener habitación en su nueva casa. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara cuál será el espacio de su hogar dedicado a su futuro bebé. ¡Descúbrelo en Mediaset Infinity!

Desde la gran terraza con vistas al mar de su nueva casa, Fiama enseña la vivienda en la que su pequeño, Thiago, aterrizará al nacer. Estando tan cerca del gran día y habiendo conocido ya el rostro del bebé a través de una ecografía 5D, la canaria tiene todo listo para llegar a casa con su primer hijo en brazos. “No le vamos a hacer una habitación”, desvela sorprendiendo a sus seguidores al hablar sobre cuál será el espacio de Thiago en su nuevo hogar.

“Tenemos todas las cosas del bebé en la habitación de invitados”, continúa explicando Fiama. Los futuros papás por primera vez se acaban de mudar a muy poco tiempo del nacimiento de su pequeño y han decidido no preparar una habitación exclusivamente para él. La creadora de contenido desvela que existe una razón de peso por el que su hijo no tendrá una habitación en la casa y no ha dudado en compartirlo todo con sus seguidores. ¡Haz click y descúbrelo!

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, hablando de su estancia en su nueva casa junto a Marcello Falzerano, aprovecha para hablar de sus planes para el próximo verano. “Lo pasaremos con la familia”, comienza explicando. Imaginado un verano en el que ya tendrán a su primer hijo con ellos, Fiama explica dónde pasarán los meses de calor. “Iremos a Roma con su familia y a Gran Canaria con la mía”, añade.

Fiama Rodríguez vuelve a un nuevo capítulo de su canal ‘Ya eras todo’ con el esperado ‘house tour’ de la casa que verá los primeros momentos de vida de su primer hijo. Entre todos los preparativos para el gran día, la creadora de contenido actualiza todo sobre su embarazo y cómo está llevando esta emocionante etapa final. Muy ilusionada, la canaria enseña cada rincón de su nuevo hogar y habla de las cosas que ya tiene listas para su bebé.