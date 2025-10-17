Alex Gruszynski, el yerno de Antonio Banderas, se casará con Stella del Carmen en Valladolid donde sellarán su historia de amor

Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, desvela detalles de su boda: normas, invitados y lugar

Compartir







El 18 de octubre la provincia de Valladolid acoge una de las bodas más importantes del año. Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y de Melanie Griffith, y Alex Gruszynski se darán el 'sí, quiero' en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero. La pareja ha escogido la Abadía Retuerta LeDomaine para celebrar esta romántica y privada boda a la que asistirán sus amigos y familiares.

PUEDE INTERESARTE Así ha sido la despedida de soltera de Stella del Carmen

A sus 29 años, Stella del Carmen ha decidido sellar su amor con Alex Gruszynski en esta celebración. Una relación que la hija pequeña de Melanie Griffith que mantiene con su prometido desde hace años. Y es que la pareja se conoció en la escuela infantil cuando tan solo eran dos bebés. Cuando eran pequeños sus caminos se distanciaron, pero según fueron pasando los años Stella del Carmen y Alex Gruszynski retomaron relación y, desde la adolescencia, la pareja ha estado en los mismos círculos de amistades. Ahora y tras años de noviazgo, la hija de Antonio Banderas y su novio pondrán el broche de oro a esta relación que está más que consolidada y cuyo compromiso se confirmó en agosto de 2024.

¿Quién es Alex Gruszynski?

Alex Gruszynski es un joven que nació y que ha crecido en Estados Unidos. El yerno de Melanie Griffith y de Antonio Banderas se licenció en Administración de Empresas en la Wake Forest University, en Carolina del Norte.

PUEDE INTERESARTE El día que Antonio Banderas hizo llorar a Meryl Streep

Tras graduarse, Alex Gruszynski continuó con sus estudios especializándose en el mundo de las financias y del sector inmobiliario, con estudios complementarios en la USC Marshall School of Business en California.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Actualmente trabaja en el sector del entretenimiento y se ha vinculado con la industria del cine. Como él mismo publicita a través de sus redes sociales, uno de sus últimos proyectos es NOVA, una plataforma para creativos que conecta 'freelancers' del mundo artístico con oportunidades laborales.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Su relación con Stella del Carmen

Alex Gruszynski conoció a Stella del Carmen durante su época como alumnos de la escuela infantil Wagon Wheel School, situada en Los Ángeles. Aunque se conocen desde la infancia, la hija de Antonio Banderas formalizó su relación con Alex Gruszynski en 2015, cuando ambos tenían 19 años.

En 2019, la pareja decidió romper su relación y separarse. Durante este período, Stella del Carmen mantuvo otra relación con Eli Meyer, hijo de Ronald Meyer, magnate del entretenimiento estadounidense.

Cuatro años después de su ruptura con Alex Gruszynski, Stella del Carmen confirmó en febrero de 2023 que había retomado la relación con el que fuese su novio y que, poco a poco, volvían a consolidar su relación.

¿Qué se sabe de la boda entre Stella del Carmen y Alex Gruszynski?

Tras un año de preparativos, la pareja se dará el 'sí, quiero' en la Abadía Retuerta LeDomaine, situada en Valladolid. El lugar es un antiguo monasterio del siglo XII que fue reformado y que se utiliza ahora como hotel de lujo. Un complejo hotelero con bodega, spa y gastronomía de alto nivel que está considerado como uno de los mejores de toda España.

Con todas las habitaciones bloqueadas para esa fecha, el complejo ha querido dedicarse en cuerpo y alma a la boda de la hija de Antonio Banderas. La Abadía Retuerta LeDomaine cuenta con nada más y nada menos que con 30 habitaciones en las que está incluido el servicio de spa y el acceso al restaurante Refectorio, galardonado con una estrella Michelin.

Sobre los invitados que acudirán al enlace se espera la presencia de un círculo familiar muy cercano. Entre ellos, destacan los padres de la novia, Antonio y Melanie Griffith, además de sus hermanos mayores Dakota Johnson y Alexander Bauer.

Además, también se ha podido conocer que los novios han establecido unas severas medidas de seguridad para garantizar la privacidad durante su boda y es que estará totalmente prohibido el uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos para los invitados, trabajadores y los extras que habrá en el evento.

De esta forma, la pareja intenta evitar filtraciones de imágenes no autorizadas en redes sociales o medios de comunicación, una práctica cada vez más común en bodas de personalidades internacionales.