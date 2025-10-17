La exmujer de José Luis Ábalos se pronuncia por primera vez sobre las imágenes con fajos de billetes que circulan desde hace días

Carolina Perles se emociona al relatar el infierno que han vivido sus hijos por los escándalos de su padre: "Es muy duro"

‘¡De viernes!’ arrancó su última entrega con una de las entrevistas más esperadas: Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, regresó al plató para aclarar si fue ella quien tomó o difundió las polémicas fotografías de fajos de billetes que han acaparado titulares en las últimas semanas.

Desde el primer minuto, Carolina quiso dejarlo claro: “Esas fotos las desconozco, las he visto igual que el resto del país. Me sorprende que esta señora (la exasistenta) diga eso”, comenzó diciendo visiblemente seria.

Perles explicó que las imágenes no podrían haber sido tomadas por ella, ya que lleva “mucho tiempo” separada del exministro: “Estamos hablando de que llevo ya mucho tiempo que no estoy con José Luis. Después de su cese pasaron una serie de circunstancias, y por esa situación decidí quedarme en Valencia. Así terminamos el matrimonio”, relató ante las cámaras.

La entrevistada insistió en que las fotos le resultan completamente ajenas: “Yo esas imágenes las vi igual que todos. No tengo nada que ver con ellas ni con su origen”.

Las sospechas apuntan a otra persona

Durante la conversación, uno de los colaboradores del programa señaló que las fotografías podrían datarse en marzo de 2020, una fecha en la que Carolina aún mantenía la convivencia con Ábalos. Según se apuntó, las imágenes habrían sido tomadas en el armario del despacho de la casa ministerial.

Ante esa hipótesis, Carolina respondió con firmeza: “Pues que le pregunten a Rosa, porque como ya bien estoy relatando, yo no. Lo que ella viene a decir es que la mano que se ve es la de Rosa… Pues no lo sé”.

La exmujer del exministro también deslizó cierta ironía al referirse a su exasistenta: “Tampoco me acuerdo si esta señora tenía un lunar aquí o allá. Hace mucho tiempo que dejó de estar en mi vida”.

El infierno que han vivido sus hijos por los escándalos de su padre

Además, Carolina Perles se derrumbaba por completo al recordar y narrar el infierno que han vivido sus hijos por los escándalos de su padre:

"Esto no es grato para nadie, ni agradable. Para mis hijos, no deja de ser su padre. Es muy duro todo lo que están pasando porque además ellos piensan que su padre no se merece esto", aseguró visiblemente emocionada.