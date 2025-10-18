Ana de Armas rompe con Tom Cruise después de ocho meses de relación: "Su tiempo como pareja ha llegado a su fin"
Los actores Ana de Armas y Tom Cruise han roto su relación de pareja tras ocho meses juntos, según el periódico 'The Sun'
"Siguen queriéndose mucho y han decidido mantener una buena amistad", ha revelado una fuente cercana a la pareja
Nueva ruptura en el mundo de Hollywood. A pesar de que las citas entre Ana de Armas y Tom Cruise eran cada vez más habituales, la pareja de actor ha decidido poner fin a su relación. La actriz y el intérprete protagonista de 'Misión Imposible' fueron sorprendidos por primera vez disfrutando de una cena romántica en Londres el pasado 14 de febrero, día de San Valentín.
Desde entonces, su relación parecía haberse afianzado a pasos agigantados después de que la actriz acompañase al protagonista de 'Top Gun' a la fiesta del cumpleaños de su íntimo amigo David Beckham. Además, la pareja fue fotografiada en varias ocasiones en compañía de las mascotas de la actriz, Sin embargo, Ana de Armas y Tom Cruise han decidido poner punto y final a su breve y corta historia de amor.
La ruptura de Ana de Armas y Tom Cruise
Tal y como ha publicado el diario británico 'The Sun', su "chispa se habría apagado" después de tan solo ocho meses de amor que intentaron mantener alejado del foco mediático y sobre el que nunca se pronunciaron públicamente, aunque la protagonista de 'Blonde' sí confesó que estaba "emocionada" por trabajar junto al ex de Nicole Kidman en la película 'Deeper', en cuyo rodaje habría surgido su romance.
Con el fin del verano, en el que disfrutaron de unas románticas vacaciones a bordo de una lujosa embarcación por la costa de Menorca, habría llegado su ruptura, que se habría producido de forma cordial y de mutuo acuerdo al darse cuenta de que, sencillamente, no estaban hechos el uno para el otro.
"Tom y Ana lo pasaron muy bien juntos, pero su tiempo como pareja ha llegado a su fin. Siguen queriéndose mucho y han decidido mantener una buena amistad", ha revelado una fuente cercana a la pareja al tabloide inglés, asegurando que no ha habido nada raro en su ruptura.
El deseo de Ana de Armas de formar una familia
Sin embargo, los rumores no han tardado en surgir después de que Ana haya sido fotografiada abandonando un gimnasio de California junto al también actor Miles Teller, que casualmente es compañero de Tom en la película 'Top Gun: Maverick' y con el que la intérprete se ha dejado ver derrochando complicidad.
De nuevo soltera, cobran relevancia las declaraciones que la actriz hizo a una revista italiana recientemente confesando que le encantaría "tener hijos y una familia a ser posible pronto".
"Pero no depende solo de mí. Como sabemos, el amor es impredecible... Nunca se sabe cuándo llegará el amor verdadero. Las relaciones no se pueden controlar: la vida no es una película" se sinceraba.