Celia Molina 18 OCT 2025 - 11:00h.

La Ordenatriz, cuyo nombre real es Begoña Pérez, ha recordado el truco de limpieza con el que se hizo conocida en Instagram

El secreto del éxito del perfil de Instagram de La Ordenatriz: "Sé que mi caso ha sido sometido a estudio"

Hace cinco años, apenas 1.500 personas sabían quién era La Ordeantriz, una mujer de 50 años que se había lanzado al mundo de los influencers, vestida con una corona y una banda al más puro estilo Sisí. Detrás de este personaje, que ha sabido ganarse el corazón y la confianza de los usuarios de las redes sociales, se encontraba Begoña Pérez, una madre de siete hijos que acababa de atravesar un largo duelo por la muerte de su padre. "Él es el que ha liado todo esto", ha dicho, riéndose, en la entrevista que le ha dado a Cruz Sánchez de Lara en 'Madres: desde el corazón', ya disponible en Mediaset Infinity.

Desgraciadamente, el inicio de su éxito estuvo vinculado a tan triste pérdida, que la influencer ha relatado así en el programa: "Pasé un duelo muy duro por mi padre porque, mientras vivió, yo siempre pensé que quería más a mi madre. Esto suena fatal, pero yo con mi madre hacía muchas cosas, estaba mucho más disponible, y mi padre siempre estaba trabajando. Por eso, cuando le perdí, pasé dos años en los que lloraba muchas noches y dándome cuenta de lo mucho que le echaba de menos", ha confesado en el programa, con lágrimas en los ojos.

"Ordenar por fuera me ordenada a mí por dentro"

El caso - continuaba- es que un día me percaté de lo desordenada que estaba mi casa. Tenía tal caos que no encontraba los uniformes del colegio de mis hijos y hasta se me olvidaban sus citas médicas", ha añadido Begoña, para dejar claro que ella nunca ha sido "doña perfecta". Fue en ese momento cuando volvió a caer en sus manos el libro de Marie Kondo, la empresaria japonesa que se ha convertido en la viva imagen del orden y la organización, y todo cambió: "Cuando empecé a ordenar toda mi casa, me di cuenta de que también me ordenaba yo por dentro. O sea, que colocar lo material también me ayudaba a colocar lo inmaterial", ha recordado.

Begoña no lo dudó y se sacó un curso de especialización en organización. Después, comenzó a ayudar a ordenar las casas de sus amigas y sus vecinas, una época para ella "muy divertida", hasta que llegó el encierro por la pandemia. "En marzo de 2020 nos encerraron y, claro, yo ya no podía ir a ordenar a casa de nadie porque no era esencial y no podía salir, así que empecé a compartir mis consejos por Instagram. Y, de repente, cerraron todas las peluquerías y la gente empezó a teñirse el pelo en casa y yo sabía un truquito muy bueno para quitar las manchas de tinte de la ropa que me había dicho una peluquera: con laca. Así que todo el mundo empezó a preguntarme" ha explicado Begoña sobre el inicio de su andadura digital.

"Yo sabía que la mancha de tinte se quita con laca"

La clave de su éxito no fue otra que el "estar ahí", pues esta creadora de contenido realmente se preocupaba por las dudas y consejos que le enviaban su seguidores: "Yo soy muy analógica, tengo 50 años y eso se me nota. Entonces yo contestaba a todo el mundo y les decía que, si no les funcionaba la laca, probaran con insecticida pero, claro, que se pusieran mascarilla. Es decir, que veían que, detrás de La Ordenatriz, estaba yo, Bego", ha explicado, acorde con las bases de Internet, que siempre busca perfiles auténticos que no estén manejados por un bot.

Con su naturalidad y cercanía, Begoña está a punto de alcanzar los dos millones de seguidores en Instagram, un negocio más que rentable que no pasa desapercibido para las marcas. Eso sí, esta madre de siete hijos tiene claras sus líneas rojas a la hora de publicitar o no un producto, pues nunca anunciaría nada que "no fuera verdad" y tampoco cede a la petición de incluir a sus niños en sus vídeos: "Las marcas, cuando me hacen una oferta, me la multiplican por tres si pueden salir mis hijos. Pero yo digo que no y me mantengo en esta coherencia. Realmente, mi contenido no va ligado a la aparición de ningún niño", ha concluido.