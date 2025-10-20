Silvia Herreros 20 OCT 2025 - 17:00h.

Anna Ferrer ha querido compartir con sus seguidores las genuinas reacciones de sus amigos a su compromiso con Mario Cristóbal. La hija de Paz Padilla se casará con su novio el próximo año, una feliz noticia que hizo llorar a la presentadora y que provocó inesperadas reacciones, como la de Anita Matamoros.

Antes de hacer pública la noticia, Anna Ferrer Padilla se aseguraba de que sus más allegados lo supiesen. Su preciosa pedida matrimonial tuvo lugar este verano durante unas vacaciones en Menorca. Tal y como más tarde revelaría la empresaria e influencer, la propuesta de su futuro marido, con el que mantiene una relación sentimental desde hace tres años, le pilló absolutamente por sorpresa. Algo parecido le ha ocurrido a la hija de María José Giaever - verdadero nombre de Makoke-.

Debido al trabajo de sus padres en televisión, Anita y Anna se conocen desde pequeñas. Están muy unidas y se ven de manera asidua. Su relación es muy estrecha, tanto que la hija de Paz Padilla sintió la necesidad de enseñarle el anillo que Mario Cristóbal le ha regalado con motivo de su compromiso matrimonial

Tras ver la pieza de joyería, un espectacular diamante central rodeado de un halo de otros más pequeños y una banda de brillantes, Anita Matamoros no da crédito de lo que ve. Consciente de lo que está ocurriendo y de lo que el anillo que lleva su amiga en la mano izquierda significa, la influencer se echa las manos a la cara y grita con frenesí, presa de la alegría que siente por la pareja. "¡Pensaba que estabas embarazada! Qué bien", expresa para sorpresa de los novios.

Anita Matamoros parece sentir cierto alivio de que su amiga no esté embarazada, algo por lo que se desconocen los motivos. Saber que habrá boda y no niño ha sido para ella todo un notición. "Qué maravilla de pareja, de momento, de noticia DE TODOOO", ha escrito junto al vídeo que Anna Ferrer ha compartido, en el cual se puede ver tanto esta como otras muchas reacciones.

Anna Ferrer y Mario Cristóbal se casarán el próximo año. Su compromiso llega tras tres años de noviazgo y alrededor de año y medio de convivencia. Pese a ello, los viene de lejos, pues se conocen desde hace más de doce años y antes de empezar a salir fueron amigos. En más de una ocasión, la influencer ha expresado su deseo de convertirse en madre junto a él, por lo que es probable que ese embarazo del que habla Anita Matamoros llegue próximamente.