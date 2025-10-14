Anna Ferrer cuenta cómo se enteró su madre Paz Padilla de su boda con Mario Cristóbal

Rocío Molina 14 OCT 2025 - 13:59h.

La influencer de 28 años ha explicado cómo planeó el momento exacto de contarle a su madre Paz Padilla la noticia de su boda

Anna Ferrer Padilla explica cómo fue la pedida y los primeros detalles de su boda: lugar y fecha del enlace

Compartir







Anna Ferrer Padilla está en una nube desde que anunciase hace unos días su futura boda con su novio Mario Cristóbal. La pareja se comprometía en una escapada íntima y, desde entonces, la influencer ha compartido tanto los detalles de la pedida como lo que tienen claro de su enlace. Las reacciones a la noticia no tardaron en llegar. La más esperada era la de su madre Paz Padilla y ahora su hija ha dado un paso más al contar cómo la presentadora se enteró de la noticia.

PUEDE INTERESARTE El anillo de compromiso de Anna Ferrer Padilla: así es su espectacular solitario y el precio que puede tener

La propia humorista se hacía eco de la noticia después de que los futuros novios la hicieran pública. Muy emocionada porque su niña se casa, Paz Padilla no podía evitar las lágrimas al hablar del compromiso de Anna Ferrer con Mario Cristóbal. Pero, ¿cómo fue ese momento tan especial en el que ella le dio la noticia? La influencer de 28 años ha despejado todas las dudas y ha compartido este mágico instante con sus seguidores de Instagram.

Para poner en contexto a sus seguidores, Anna Ferrer ha contado que cuando se enteró de su compromiso su madre iba a estar dos semanas fuera. "Estaba yéndose a Malasia y yo quería decírselo en persona así que me esperé (os imagináis lo difícil que fue), ha contado, pero la espera mereció la pena.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La influencer explica que planeó una forma original de sorprenderla con la noticia. "Cuando llegó fui corriendo a verla y le dije que si grabábamos un reels para despistarla y ahí se lo conté", ha revelado, así como las reacciones de la presentadora. "Pasó por todos los estados: shock, lloró, gritó de alegría... Luego se tiró días llorando de emoción".

Y, a día de hoy esos sentimientos descontrolados todavía siguen muy presentes al recordar ese momento madre e hija. Así lo ha manifestado la propia Paz Padilla en su Instagram cuando ha salido a la luz cómo su hija Anna Ferrer le hizo partícipe de su noticia más importante.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Todavía sigo llorando", ha recalcado la actriz, presentadora y humorista cada vez que recuerda la conversación que tuvo con su hija. "Me cuesta entender cómo Mario me engañó tanto que no me esperaba nada de nada. Pero fue tan perfecto…", ha vuelto a insistir en público la influencer desde la nube en la que ella y su prometido Mario Cristóbal están instalados desde que se hiciera pública la noticia hace unos días.