Silvia Herreros 20 OCT 2025 - 12:23h.

Virginia Troconis y 'El Cordobés' han celebrado por adelantado el 18º cumpleaños de su hija en su finca de Guillena, Sevilla

Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis han organizado una espectacular fiesta para celebrar el 18º cumpleaños de Triana, la menor de sus dos hijos en común. La pequeña cumple este martes su mayoría de edad, una ocasión muy especial que en casa han querido celebrar por adelantado.

En el campo, con flamenco, modo feria y capea incluida, Triana Díaz Troconis ha soplado las velas rodeada de familiares y amigos. Gracias a su madre, la joven ha tenido la fiesta con la que siempre soñó.

"Me dijo, 'mamá, yo no quiero una puesta de largo, yo quiero una fiesta como las que tú haces", cuenta la venezolana a través de sus redes sociales mientras comparte imágenes y vídeos del precioso día que han vivido. "Quedó todo tan bonito... Como ella lo quería", añade.

Virginia Troconis ha compartido numerosas imágenes de la celebración a través de las redes. Una celebración en la que también estuvieron presentes Alba Díaz (hermana mayor de Triana y fruto de la relación de su padre con Vicky Martín Berrocal) y Manuel, el segundogénito del diestro y el primer hijo nacido del matrimonio formado por la venezolana Manuel Díaz 'El Cordobés'.

La fiesta tuvo lugar en Cerro Negro, la finca de 150 hectáreas de El Cordobés ubicada en Guillena (Sevilla), y contó con servicio de catering y hasta equipo de decoradores que lograron "un día para el recuerdo".

Para la ocasión, se contrató el catering de Alberto Mejías, en el cual la familia de 'El Cordobés' confía siempre en las ocasiones especiales. Tal y como ellos mismos han revelado, también se ocuparon del suministro de comidas y bebidas en la comunión de Triana.

Una celebración de tal calibre requería looks que estuvieran a la altura. Triana lució un precioso conjunto floral de de lentejuelas firmado por Mattui Collection. El dos piezas de lentejuelas lo forman la falda Aiko (149 euros), de tipo tubo y tiro alto; y el top Ren (129 euros), de tirante ancho y escote cuadrado. Para mayor comodidad, la cumpleañera combinó su look con unas botas camperas. Troconis apostó por un diseño bicolor de rayas diagonales en tonos marrón chocolate y negro de la firma Coosy (235 euros).

Triana Díaz Troconis nació en la Clínica Sagrado Corazón de Sevilla el 21 de octubre de 2007. Este martes cumplirá 18 años. A pesar de la popularidad de sus padres, es una joven discreta. Según su hermana Alba revelaba el pasado mes de junio tras finalizar sus estudios de Bachillerato, Triana terminó su formación con "notazas".