21 OCT 2025

La pareja de la ex de Kiko Rivera ha roto su silencio después de que Amor Romeira haya destapado los descalificativos con los que se refería a ella

Guillermo, nuevo novio de Irene Rosales, comunica una feliz noticia en pleno revuelo mediático por su relación

Irene Rosales ha concedido una entrevista a la revista 'Semana' en la que confirma que está conociendo a Guillermo, el empresario sevillano que está en el centro de la polémica ahora porque Amor Romeira ha revelado que tendría una doble vida y que le habría dedicado descalificativos a la ex de Kiko Rivera al referirse a ella a sus espaldas. Tras estas revelaciones de la exconcursante de 'Gran Hermano', el nuevo novio de la sevillana ha roto su silencio ante los medios al atender a una reportera.

Fue en 'Fiesta' el pasado fin de semana donde Amor aseguró que Guillermo habría simultaneado su relación con Irene en sus inicios con el fin de otro romance, el que habría tenido con una mujer llamada Marta; y ha sido en un evento donde la canaria ha revelado a un reportero de 'Europa Press' que el empresario no solo habría engañado a Irene al tener esta doble vida, sino que le habría faltado al respeto a sus espaldas.

"Guillermo insultaba a Irene, la despreciaba, la llamaba fea, decía que era un elfo y una interesada, que estaba con Kiko por interés y por fama", ha comentado Amor, que asegura que esas palabras se las decía el empresario a una de las chicas con las que salía este verano. Para la colaboradora hay dos opciones: o piensa realmente eso de Irene o necesitaba que su pareja de ese momento pensase que no le interesaba ligarse a la ex de Kiko.

Horas después de que Amor hiciera estas declaraciones, ha sido Guillermo el que ha atendido a una reportera de 'Europa Press'. El empresario se ha mostrado muy sonriente en todo momento cuando la periodista se le ha acercado en una calle en Sevilla y le ha dado las gracias cuando ella le ha dicho que estaba encantada de conocerlo en persona.

"Están hablando un poco regular de ti y yo quiero que te defiendas: decían que te metías con Irene y que la insultabas para disimular que te interesaba cuando estabas con otra chica", le ha dicho la reportera, ante lo que Guillermo, sin perder la sonrisa, le ha contestado que no tiene "nada que decir". "Muchas gracias, discúlpame", han sido las palabras que ha añadido antes de cerrar la puerta de su coche y marcharse, dejando claro que no va a entrar a defenderse, al menos por el momento, pese a estar en el centro de la polémica.