Lorena Romera 21 OCT 2025 - 17:10h.

El nuevo novio de Irene Rosales ha anunciado una noticia que le tiene "muy ilusionado"

Salen a la luz los descalificativos con los que Guillermo se refería a ella a la ex de Kiko Rivera, su actual pareja

Guillermo, el nuevo novio de Irene Rosales, ha comunicado una feliz noticia en pleno revuelo mediático por su relación. El empresario sevillano, de 41 años, ha hecho partícipes a sus seguidores -que no han dejado de crecer en los últimos días- de su inmensa felicidad. El dueño de una empresa de césped artificial atraviesa un gran momento personal y, además de disfrutar de su relación con la exmujer de Kiko Rivera, ahora se le suma esta otra buena nueva.

Aunque se ha convertido en el centro de todas las miradas de la noche a la mañana, parece que el joven está sabiendo cómo lidiar con la atención mediática. "En plena tormenta, centrado en lo mío", aseguraba hace unos días a través de su perfil oficial de Instagram, que lo continúa teniendo abierto al público.

Y es que, a pesar de querer mantener ese "anonimato" que defendía la influencer en el comunicado que emitía después de que se convirtiesen en portada de varias revistas del corazón, parece que Guillermo ha optado por darle naturalidad a todo lo que está ocurriendo en su vida. Es más, hace algunos días le daba las "gracias" a la prensa que le esperaba para conocer su primera reacción.

Ahora, parece que algo más tranquila, la madre de Ana y Carlota ha dado el importante paso de compartir en sus redes la primera foto junto a su chico, oficializando públicamente su noviazgo. Unas imágenes que fueron tomadas durante una reunión entre amigos y familiares, lo que confirma que ya se han hecho las presentaciones.

Todo esto, pese a las informaciones de Amor Romeira, que no cesa en su empeño por 'desenmascarar' a Guillermo que, según sus informaciones, tendría una "doble vida" y hace apenas unos meses se habría estado refiriendo a la exmujer de Kiko Rivera con descalificativos del tipo "fea" y "elfo".

Por si todo esto no fuesen suficientes cambios para el dueño de la empresa de césped artificial, ahora ha comunicado una feliz noticia. Lo ha hecho a través de sus stories de Instagram, publicando una foto desde el salón de su nueva casa. "Primera cena en mi nuevo hogar", celebra el nuevo novio de Irene Rosales, que ya está amueblando su piso (tiene mesa auxiliar, sillas, televisión y un mueble de almacenaje).

"Poco a poco, muy ilusionado", reconoce Guillermo. Y no es para menos. Pues más allá de su ilusión por su incipiente relación con Irene Rosales, que parece ir viento en popa, el empresario de Sevilla, se acaba de mudar a su nueva casa. Un momento de lo más emocionante para él a todos los niveles.