Los exconcursantes de 'Gran Hermano', y exnovios, se vuelven a reunir en el cumpleaños de Violeta Crespo

Nerea y Luis hablan cara a cara de la supuesta infidelidad de él

Violeta Crespo ha celebrado su 24 cumpleaños con la presencia de sus amigos y las personas más importantes de su vida. Además de recibir un impresionante regalo por parte de Edi Insua , la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ ha podido pasar su día especial junto a algunos de sus compañeros de reality. En la cena de cumpleaños de la influencer, Nerea, de ‘GH 19’, se reencuentra con su expareja Luis García. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!

Después de una época complicada por su delicado estado de salud y duros momentos personales, Violeta recobra fuerzas para celebrar por todo lo alto su cumpleaños. En una evento tan especial, no podían faltar reencuentros intensos, como el de Nerea Minguela y Luis García. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’, que rompieron su relación a principios de año , se han visto las caras en el cumpleaños de la toledana. “Ha invitado a Nerea y a Luis”, anuncia Fani Carbajo, presente en la fiesta, en ‘shock’.

No solo se ha presenciado en el cumpleaños de Violeta Crespo el reencuentro de los exnovios, sino que Luis ha ido acompañado de la que podría ser su nueva ilusión. A pesar de que los protagonistas del canal, ‘#Violedi’, no tienen claro cuál es la situación sentimental de su amigo, Fani no tiene dudas. “Se están agarrando de la mano”, comenta. A pesar de que ambos sabían que se verían en la celebración, Luis no ha tenido reparo en aparecer con su nueva ‘amiga’ tras su historia con Nerea. ¡Haz click y entérate de todo!

Violeta Crespo defiende su decisión de haber invitado a Nerea y Luis a su cumpleaños

Fani Carbajo, recién llegada de su paso por ‘Supervivientes All Stars’, se ha quedado muy sorprendida al saber que Violeta Crespo había invitado a sus dos excompañeros de reality, exnovios, a su fiesta de cumpleaños. “Los dos son mis amigos”, explica la toledana sobre la situación. A pesar de sus argumentos y de confesar que había hablado con ellos previamente, Fani sigue sin tenerlas todas consigo. “Siempre tiene que ser uno más que otro”, añade la madrileña.

No cabe duda de que Violeta Crespo ha vivido una semana por todo alto con motivo de su 24 cumpleaños. Además de la celebración con las personas más importantes de su vida y la especial sorpresa de Edi Insua, la influencer va a pasar junto a su novio un fin de semana completo dentro de la casita de ‘Uno de GH 20’. ¡Entérate de su experiencia siguiendo el 24 horas, solo en Mediaset Infinity!