El exconcursante de 'GH' y la ex de Fonsi Nieto celebran un íntimo gender reveal, con sus perros como protagonistas

Rodri Fuertes, tras salir a la luz que va a ser padre con Marta Castro: "Es una campeona"

Rodri Fuertes y Marta Castro han anunciado el sexo del bebé que están esperando. La pareja lo ha hecho de una manera muy original, en un íntimo y particular gender reveal que ha tenido a sus dos mascotas como las auténticas protagonistas. Uno llevaba un lazo rosa y el otro, el azul. La ex de Fonsi Nieto y el exconcursante de 'Gran Hermano' se han tapado los ojos y han esperado a ver cuál de los dos perros acudía a su llamada.

Pikes y Pepe han sido los encargados de comunicar esta noticia tan especial para ellos. Mientras el Golden Retriever de la exconcursante de 'GH VIP' llevaba un lazo rosa, la mascota del que fuera novio de Adara Molinero lucía un complemento azul. En una carretera sin transitar, y de la mano, la pareja ha llamado a sus perritos, esperando a ver quién de los dos obedecía a la orden.

"Te estamos esperando con muchísimas ganas", titula la creadora de contenido este vídeo en el que, por fin, han desvelado que están esperando una niña. Después del shock inicial al ver aparecer a la mascota con el lazo rosa, Rodri Fuertes se ha puesto a dar saltitos de alegría y se ha lanzado a abrazar a su chica.

"Hugo, ¡es una niña!", le ha dicho la influencer a su primogénito, fruto de la relación con Fonsi Nieto. Un Fonsi Nieto del que conocíamos la reacción a este embarazo hace apenas unos días. "Está supercontento. Me escribió desde fuera de España porque está trabajando, y muy contento", comentaba la creadora de contenido en su primer photocall tras anunciar el embarazo, para el que ha tenido que someterse a un tratamiento de fertilidad.

Un proceso que quiere visibilizar, pues considera que sigue siendo un tema tabú. "Ha sido un embarazo muy buscado. De hecho, ha sido por tratamiento porque yo, a mis 41 años, es mucho más difícil. Ya es difícil quedarse embarazada de por sí... Yo me quedé embarazada de Hugo hace seis años. Al final, la edad...", contaba sin tapujos.

Ahora, la pareja ha querido compartir con su comunidad de seguidores este íntimo y original gender reveal, con el que, gracias a sus mascotas, han descubierto el sexo del bebé que están esperando: una niña. Una publicación que ya acumula cientos de me gustas y comentarios. Entre ellos, el del propio Rodri Fuertes, que celebra con un "¡TOMA!" (con varias "a" al final) que vayan a tener una niña.