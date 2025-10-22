La artista ha reconocido que tenía que mentir en las entrevistas cuando le preguntaban por el sexo

Ana Mena y la polémica de 'Lárgate', en la que 'mata' a un chico: "Es una canción que me llevo a la comedia y a la sátira"

Ana Mena ha concedido una entrevista a Cris Regatero, locutora de ‘LOS40’, en su podcast ‘Cara C’. La cantante, que ha lanzado su nuevo single ‘Lárgate’, se ha sincerado sobre la presión social que sentía por el sexo: “Mi primera experiencia sexual con un chico fue con 24, casi 25 años. De los 18 que terminé mi primera relación pasan años en los que a lo mejor te estás fustigando”.

La joven artista, natural de Estepona, ha reconocido que tenía que mentir cuando le preguntaban por este tipo de cuestiones: "Incluso recuerdo entrevistas cómicas donde me hacían preguntas sexuales y yo siempre mentía porque no sentía la seguridad como para decir la verdad".

"Me llegué a sentir presionada por lo que se supone que tiene que pasar", dice la cantante

Ana Mena se ha sincerado sobre las limitaciones a las que se exponía por temor a ser juzgada por los demás y sobre su dificultar para mostrarse vulnerable. "Me llegué a sentir presionada por lo que se supone que tiene que pasar a cierta edad. Luego te das cuenta de que es absurdo, que cada persona tiene su ritmo y que no hay un momento para cada cosa, sino cuando tú lo sientes", ha recalcado.

La joven de 28 años ha reconocido que siempre "ha sido reservada" en los temas amorosos: "He tenido extremo cuidado con las relaciones sentimentales". Ana Mena puso fin a su primera relación a los 18 años y no volvió a comenzar otra hasta casi los 25. Eso le hizo "fustigarse" al pensar en temas que "todavía no habían pasado y que tendrían que estar sucediéndole".

"Al final la decisión la tiene uno, cuando uno lo siente", aclara la artista

"Yo empecé las relaciones sexuales muy tarde para lo que se supone que está estipulado por la norma", ha añadido. Pero esa presión social hizo que "analizase mucho las situaciones para dar cualquier paso". La cantante de 'Carita triste' ha asegurado que, de alguna manera, no se ha dejado conocer pero ha reconocido que está en proceso de cambiarlo.

“No existe una edad y todo fluye y al final la decisión la tiene uno, cuando uno lo siente, no es ni pronto ni tarde. Todo es completamente respetable”. La artista ha encontrado un apoyo en el actor Oscar Casas, su nueva pareja. El hermano de Mario Casas ha sido todo un descubrimiento para la cantante, quien ha resaltado lo fundamental que es su ayuda en la música.