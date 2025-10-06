Ana Carrillo 06 OCT 2025 - 15:22h.

Ana Mena ha presumido del regalo que le ha enviado la exparticipante de 'Supervivientes', que es su cuñada

Melyssa Pinto y Ana Mena son cuñadas desde hace meses porque la exconcursante de 'Supervivientes' tiene una relación con Mario Casas y la cantante de 'Madrid city' sale con Óscar Casas, pero no habían interactuado en las redes sociales hasta ahora que la artista le ha agradecido a la influencer el regalo que le ha enviado.

Hasta el momento nunca habían interaccionado en Instagram, pese a que había sospechas de que se habían conocido porque las dos estuvieron durante los mismos días en El Salvador, cuando la familia Casas estuvo en el país caribeño de vacaciones. Ellas compartieron fotos en las mismas zonas que los Casas pero no posaron juntas en ningún momento y solo los Casas compartieron instantáneas en las que posaban los padres, Ramón y Heidi, y los hermanos pero no las parejas.

Ahora ha sido Ana Mena la que ha demostrado que, si no se conocen, al menos sí que mantienen una relación cordial al enseñar en sus stories que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le ha enviado unos zapatos de la colección que ha diseñado en colaboración con una conocida marca y que presentó en un evento en Madrid la semana pasada.

"¡Muchas gracias, preciosa! ¡Chulísimas!", ha escrito la malagueña en el story en el que muestra que su cuñada ha escogido para ella unas botas negras con hebilla dorada de su colección 'Wild Muse'; una forma de agradecerle públicamente este regalo y de promocionar sus zapatos ante su cerca un millón y medio de seguidores.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha compartido el story de la cantante de 'Las 12' y le ha añadido dos emojis, el de un corazón y el de una carita enamorada, para agradecerle que haya compartido esta promoción de sus zapatos en un perfil en el que suma tantos seguidores.

Este ha sido el primer intercambio público de mensajes entre Ana Mena y Melyssa Pinto, que han demostrado así tener una buena relación, hasta el punto de que la cantante ha mostrado su apoyo público a su cuñada en su proyecto profesional más ambicioso.