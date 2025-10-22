Javier Tudela enseña al inesperado visitante que se ha colado en su casa

Rocío Molina 22 OCT 2025 - 17:08h.

El exconcursante de 'GH VIP' se ha encontrado una desagradable sorpresa en su casa que que no ha dudado en inmortalizar

Javier Tudela, a sus hijos en común con Marina Romero: "A veces no hay tanto tiempo como se quisiera"

Compartir







Javier Tudela se ha llevado un gran susto. El que fuera concursante de 'GH VIP' está llevando de puertas para adentro la enfermedad de Marina Romero, madre de sus hijos, en una etapa que está siendo difícil para su familia. Sin embargo, sin perder el humor y también su actividad en las redes, el hijo de Makoke ha enseñado el sorprendente hallazgo que ha encontrado en su casa y que le ha escandalizado. El hermano de Anita Matamoros se ha encontrado con un visitante inesperado (y no deseado) que ha mostrado a sus seguidores, así como la forma en la que él mismo ha actuado.

En un momento en el que pasa más tiempo que nunca junto a los suyos y en su casa, Javier Tudela se ha visto invadido por un intruso que le ha alarmado y del que ha tratado de deshacerse, no sin antes informarse de los riesgos que podía correr. "No vi nada igual en mi vida. ¿Alguien me puede decir qué clase de araña es esta?", son las palabras que llegaba a pronunciar, además de llamar en clave de humor a la policía.

PUEDE INTERESARTE La reflexión de Javier Tudela en plena enfermedad de la madre de sus hijos tras su reciente operación

La inesperada visita que ha recibido Javier Tudela en su casa y a la que ha grabado en vídeo para dejar constancia, se trata de una 'araña lobo', también conocida como tarántula europea. Asustado de primeras por el tamaño del arácnido, el exconcursante de 'GH VIP' no se ha dejado llevar por el pánico para sacarlo fuera de su casa y guiarle hasta el campo. El animal que, según lo que ha descubierto el hijo de Makoke, no es venenoso para las personas, pero su picadura puede tener consecuencias como dolor e hinchazón, similares a los de una abeja.

Según la información que Javier Tudela ha consultado en la IA a partir de las imágenes y vídeo que ha tomado, esta es una especie común en España, que prefiere hábitats cálidos y secos, lo que ha extrañado al exconcursante de 'GH VIP'. "Pero, ¿qué hace aquí?", se ha preguntado sorprendido frente a la incursión en su casa del pequeño animal.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La historia no ha terminado mal para Javier Tudela, dado que ni sus hijos ni Marina Romero han sufrido ninguna picadura y el hallazgo animal ha sido tomado como una simpática anécdota que el creador de contenido ha compartido con sus seguidores.