Lorena Romera 06 OCT 2025 - 15:56h.

Compartir







Javier Tudela ha vivido un emocionante momento con su hijo en común con Marina Romero. El hijo de Makoke ha explicado cómo se ha sentido al poder disfrutar de esta experiencia con Javi, su primogénito, que ya tiene cuatro años. Una vivencia que le ha servido al que fuera concursante de 'Supervivientes' para reflexionar sobre la importancia de estar "presente al cien por cien", y más ahora, durante la batalla de su novia y madre de sus hijos.

La vida les ha golpeado, pero Marina Romero y Javier Tudela están afrontando las malas noticias con la mejor filosofía. Hace ya algunas semanas, salía a la luz que la influencer está enferma y que ella era el motivo por el que Makoke cancelaba su boda con Gonzalo. Aunque se desconoce el diagnóstico, la sevillana compartía imágenes desde el hospital, en una camilla y con una vía intravenosa.

PUEDE INTERESARTE Javier Tudela reaparece tras hacerse pública la enfermedad de Marina Romero

Además, hablaba de una "batalla". Poco después, la que fuera concursante de 'Supervivientes' revelaba que su nuera ha pasado por quirófano y que estaban a la espera de unos resultados. Y poco más se conoce al respecto. Mientras tanto, la pareja se encarga de mostrar la mejor de sus caras a través de las redes sociales, amenizando a sus seguidores con los planes que hacen junto a sus hijos.

PUEDE INTERESARTE Marina Romero reaparece tras hacer pública su enfermedad con un plan junto a sus hijos

Canal de Whatsapp de Telecinco

En esta ocasión, ha sido el exconcursante de 'GH VIP' el que ha hecho partícipe a sus incondicionales del emocionante momento que ha vivido con el mayor de sus hijos, de cuatro años. Y es que Javi ha pisado por primera vez el Santiago Bernabéu, un instante mágico para padre e hijo que recordarán para siempre.

Muy emocionado, el defensor de Makoke durante su paso por 'Supervivientes' le ha contado así a sus seguidores lo que ha sentido: "Su primer día pisando el Santiago Bernabéu. Es importante recordar que solo hay una primera vez para muchas cosas. También es importante recordar el buen tiempo de calidad que debemos estar al cien por cien".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Debemos estar al cien por cien"

Y es que, con esta experiencia, Javier Tudela le ha transmitido a su hijo una tradición muy presente en su familia: la pasión por el Real Madrid, algo que él está mamando desde la cuna. Además, el que fuera concursante de 'GH VIP' reflexiona sobre "estar al cien por el cien" y el valor de estar presente. Y más ahora, que enfrentan una situación tan delicada con la enfermedad de Marina Romero, cuyo diagnóstico todavía no ha trascendido.