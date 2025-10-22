María Aguilar habla por primera vez de los rumores de relación con Kylian Mbappé

Ana Carrillo 22 OCT 2025 - 23:47h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hablado de su situación sentimental tras ser relacionada con el jugador del Real Madrid

David Vaquero reacciona a la supuesta relación de María Aguilar y Kylian Mbappé: “Me he quedado flipando”

María Aguilar, conocida por su participación en 'La isla de las tentaciones', es una de las influencers que ha pasado por la alfombra roja de los Gen Z Awards 2025. La última vez que acudió a estos premios lo hizo de la mano del que por aquel entonces era su novio, David Vaquero, pero ahora ha posado sola y le hemos preguntado qué hay de cierto en los rumores que la relacionan con Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid.

Fue la semana pasada cuando en el vídeo podcast de Mediaset Infinity 'En todas las salsas' Pedro Jota, periodista y tiktoker, contó que María Brunn estaba conociendo al astro del fútbol. Esta semana, su exnovio se ha pronunciado sobre el tema en el mismo vídeo podcast, pero faltaban por pronunciarse los protagonistas y la influencer lo ha hecho en declaraciones en exclusiva a nuestra web.

Pedro Jota definió la relación de María Aguilar y Kylian Mbappé como "una amistad especial" y aportó como pruebas que a ella se le había visto en el palco que él tiene reservado en el Bernabéu y que ella estuvo en París de viaje y compartió fotos con la bandera francesa junto al emoji del corazón blanco, color del equipo en el que ahora juega el jugador, que es francés y que hasta hace unos meses era una de las estrellas del PSG.

No es la primera vez que a la amiga de Marieta y Ana López la relacionan con un jugador del Real Madrid, el equipo del que es seguidora. Fue en abril cuando se dijo que estaba conociendo a Raúl Asencio y por eso se le había visto viendo un partido en el Bernabéu. En ese momento dio a entender en un vídeo de TikTok que estaba soltera y que sabía que sobre ella se difundían todo tipo de rumores.

En el vídeo que encabeza esta noticia puedes escuchar todas las declaraciones que la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' en la sexta y séptima edición ha hecho acerca de su situación sentimental tras haber sido relacionada con la estrella de la selección de fútbol francesa, Kylian Mbappé.