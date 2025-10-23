Lidia González 23 OCT 2025 - 15:01h.

La influencer confiesa lo que siente por Marc Bartra y explica si quiere tener un acercamiento con él

El entorno de Manu Moreno habla sobre su situación tras la ruptura con Jessica Goicoechea

Compartir







Jessica Goicoechea ha dejado sin palabras a todos los creadores de contenido de ‘salseo’ con el último movimiento que ha hecho en redes sociales. La influencer, que últimamente no se está cortando a la hora de lanzar indirectas, ha comenzado a seguir a Marc Bartra, su expareja. Aunque recientemente se ha relacionado al deportista con Nona Sobo, el gesto de la modelo no ha pasado desapercibido. Por este motivo, la modelo aclara si es posible una reconciliación con el futbolista, en exclusiva. ¡No te lo pierdas, en el programa completo!

Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ han comentado todas las novedades sobre el reciente desengaño amoroso que ha vivido la modelo, pero sus últimos movimientos no han pasado inadvertidos. Después de seguir a su expareja, Marc Bartra, en redes sociales, la creadora de contenido ha decidido explicar si quiere tener un acercamiento con él y confiesa todo lo que siente por el deportista: “Es una de las mejores personas que he conocido nunca”.

PUEDE INTERESARTE David Vaquero reacciona a la supuesta relación de María Aguilar y Kylian Mbappé

La influencer no solo le ha desvelado al programa el verdadero motivo de su ruptura con Manu Moreno, sino que también ha asegurado que se arrepiente de haberle dado ‘unfollow’ al futbolista: “Nunca debí dejarlo de seguir”. Javi Hoyos, que ha sido nominado en la última edición de los premios ‘Gen Z’, cuenta todos los detalles sobre su conversación con la creadora de contenido y desvela si este movimiento ha sido para lanzarle “un dardo” al jugador de rugby.

Programa completo: El motivo real de la ruptura de Jessica Goicoechea y Manu Moreno

PUEDE INTERESARTE Así es la casa que Laura Escanes en una lujosa urbanización de Menorca

El programa de ‘En todas las salsas’ ha podido acceder a información, en primicia, sobre la ruptura de Jessica Goicoechea y Manu Moreno, incluyendo el motivo real de su ruptura. Aunque se han barajado muchas posibilidades y la sombra de las terceras personas no ha dejado de envolver a la expareja, los colaboradores del videopodcast tienen mucho que decir al respecto.

Jessica Goicoechea ha tomado la decisión de hacer lo que siente y no deja de sorprender con las acciones que lleva a cabo en redes sociales. Ahora que está atravesando un duro momento por su ruptura con Manu Moreno, la influencer ha hecho saltar todas las alarmas de un posible reencuentro con otra de sus parejas más icónicas, Marc Bartra. Además, el programa de ‘En todas las salsas’ cuenta todos los detalles sobre la posible nueva ilusión del futbolista. ¡No te pierdas nada!