Durante semanas, los rumores, las declaraciones cruzadas y los momentos incómodos entre Andy y Lucas han mantenido en vilo a los seguidores de uno de los dúos más emblemáticos del pop español. Lo que debía ser una emotiva gira de despedida terminó convirtiéndose en un torbellino mediático. En una sensación de que algo se había roto mucho antes del último aplauso de 'Nuestros últimos acordes'.

El final de Andy y Lucas no solo ha cerrado 20 años de etapa musical, también una relación artística y personal que acompañó a toda una generación. Desde entonces, ambos se han lanzado acusaciones que han evidenciado el deterioro de su amistad. Y ahora, mientras en el plano profesional Lucas se toma una pausa indefinida, Andy ha decidido empezar de nuevo.

Nueva canción y un reconocimiento

Este martes 21 de octubre se ha anunciado el lanzamiento de su primer single en solitario. Y es que, lejos de los escenarios, estos últimos meses ha trabajado en silencio, componiendo y explorando nuevos sonidos para mostrar su yo más auténtico. Y, aunque todavía no se ha publicado, ya ha sido galardonado con un reconocimiento.

Andy, cuyo nombre completo es Andrés Morales Troncoso, recibirá el Premio Latino de Oro a la Trayectoria como una de las Voces más Icónicas del Pop.

Este reconocimiento celebra no solo su pasado como parte de un dúo legendario, sino también su nueva etapa en solitario. "Por haber marcado a generaciones y tener el coraje de comenzar de nuevo", dicen desde la organización.

En una exclusiva que ha revolucionado las redes, se ha confirmado que Andy aprovechará la ceremonia de los Premios Latino, que tendrá lugar el próximo 10 de noviembre en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, para presentar su primera canción en solitario.

El simbólico título que ha escogido

Por el momento, solo se ha desvelado el título que ha escogido para su primer tema: 'Marioneta'. Un nombre que promete ser una carta de presentación y con el que se espera que hable sobre su etapa junto a Lucas, el papel que ha tenido y cómo se ha sentido.

El anuncio ha sorprendido a propios y extraños, y sus fans se hacen las siguientes preguntas: ¿cómo sonará Andy sin Lucas?¿Mantendrá su esencia pop o se atreverá con nuevos estilos? ¿Hablará la letra de su ruptura artística?

El estreno, además, será en directo durante la gala de los Premios Latino, donde el cantante ofrecerá una interpretación que se anticipa emocionante y reveladora.

Este será su primer paso como solista ante el público, un momento que será "histórico", aseveran desde los Premios Latino, que organiza la Academia Hispanoamericana de la Música.

En este sentido, el 10 de noviembre, en Madrid, no solo se estrenará una canción: se estrenará un nuevo Andy.

La pelea entre Andy y Lucas

Según revelaban desde el programa de Telecinco, 'Fiesta', entre Andy y Lucas se produjo una pelea que acabó en un enfrentamiento físico. Asimismo, mostraron tres imágenes en las que se le ven las heridas que Andy habría sufrido por parte de su excompañero de grupo musical.

"A mí lo que me cuenta Andy es que siempre le ha tenido envidia y que, en los camerinos, antes de salir a los conciertos, Andy siempre ha sido muy dicharachero, que siempre estaba riendo y demás y que Lucas estaba un poco como si fuese una guerra todo. En ese momento, lo escuchó reírse, no le gustó nada verle reírse y de cachondeo con el resto del staff y, de repente, solo verle reírse, lo puso malo", contaba una reportera del espacio.

Fue entonces cuando se produjo esa pelea entre ellos: "Ahí empezó a discusión y él intentó calmarlo. Lo único que intentó fue acercarse a él, intentar calmarlo y él se volvió loco perdido. Tan loco perdido se volvió que casi le rompe el abductor. Por eso tuvo que irse rápidamente al hospital de Mérida", narraban, dejando claro que su relación estaba completamente rota.