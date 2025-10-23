Lorena Romera 23 OCT 2025 - 13:06h.

La influencer se sincera sobre su situación financiera tras la separación y el régimen de visitas que tiene Kiko Rivera

Irene Rosales, sobre su ruptura: "Dejamos de dormir juntos cuando se lo contamos a las niñas"

Irene Rosales ha hablado de la custodia de sus hijas y del acuerdo económico al que ha llegado con Kiko Rivera tras la separación. La influencer nacida en Ginés (Sevilla) de 34 años, exconcursante de 'GH DÚO', ha dado también detalles de su situación financiera, aclarando si es independiente económicamente y explicando cuál es su principal fuente de ingresos tras la separación.

Después de semanas convertida en el centro de la polémica -especialmente desde que saliera a la luz la relación con su nuevo novio-, la creadora de contenido ha concedido una entrevista para la revista 'Semana' en la que se sincera sobre desconocidos aspectos de su vida actual. Además de sincerarse sobre el momento en el que decidió tomar caminos separados con el hijo de Isabel Pantoja y el motivo que lo propició todo, la andaluza también ha sacado a la luz la conversación que ha tenido con su exmarido por su nuevo noviazgo.

El régimen de visitas tras la separación

Y es que su situación personal ha dado un giro de 180º. También a nivel económico. "Los dos queríamos lo mejor para nuestras niñas. Yo por mi parte dije que no tenía problema si era yo la que me iba de casa, pero al final decidimos que me quedaba yo por el hecho de que justo donde vivimos vive toda mi familia, entonces voy más arropada en mi día a día. Kiko me ha puesto todo muy fácil, la verdad", ha señalado.

"Le dije que no tenía problema si era yo la que me iba de casa"

En lo que respecta a los acuerdos a los que han llegado tras la separación, Irene Rosales subraya que "no tienen una custodia", pero sí un régimen de visitas que permite al exconcursante de 'Supervivientes' estar con las niñas. "Nos ayudamos mutuamente. Si él justo esos días tiene trabajo, no pasa nada, somos flexibles en todo", explica. En lo que lo se refiere a lo financiero, la influencer aclara que el dj "pasa una pensión para las niñas", pero no para ella.

Los acuerdos económicos de Kiko Rivera e Irene Rosales

"A mí no me tiene que pasar absolutamente nada", zanja la que fuera concursante de 'GH DÚO', que se declara independiente económicamente. "Y cada día me tendré que hacer aún más", comenta entre risas. Y es que, ahora mismo, la andaluza paga su alquiler y sus gastos gracias a lo que está embolsando gracias a las redes sociales. "Las estoy cuidando cada vez más y ya las estoy rentabilizando", asegura.

Y, "aunque lo podía haber hecho antes", algo que lo considera "un error" al verse absorbida por ese mundo de "casa, familia, hijas...", solo ser "madre y mujer", nunca es tarde para empezar a "darle caña" y poder ahora "vivir de ellas". Porque, a pesar de lo difícil que fue tomar la decisión de separarse y el "miedo" que sintió al principio, a Irene Rosales le ha servido de revulsivo para "empezar a verse" y darse cuenta de que "hay que disfrutar de la vida".