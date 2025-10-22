Lorena Romera 22 OCT 2025 - 11:38h.

La exconcursante de 'GH DÚO' explica cómo tomó la decisión de separarse de Kiko Rivera y el motivo que precipitó la ruptura

Irene Rosales aclara cuando y cómo empezó con su novio tras rumorearse que habría sido infiel a su exmarido

Irene Rosales se ha sincerado sobre la ruptura con Kiko Rivera, hablando por primera vez del motivo, situando en el tiempo el momento en el que decidieron tomar caminos separados y explicando cómo le trasladaron la noticia a sus hijas, (también a Fran Rivera, fruto de la relación con Jessica Bueno). La influencer de Ginés, Sevilla, de 34 años, ha concedido su primera entrevista tras el final de su matrimonio.

Después de varias semanas captando toda la atención mediática, especialmente por la relación con Guillermo, su nuevo novio (del que se ha publicado que tendría una doble vida, que seguiría casado y que se habría estado refiriendo a ella con presuntos descalificativos), la que fuera concursante de 'GH DÚO' ha reflexionado con 'Semana' sobre su separación.

La madre de Ana y Carlota asegura que "en 11 años de relación, esta ha sido la primera vez" que hablan de separarse. Aunque su historia ha sido una montaña rusa, "nunca antes se les había pasado por la cabeza". Sin embargo, la televisiva tiene claro que es una decisión de no retorno. "Los dos sabemos que ya no hay más solución", señala.

Aunque "no ha habido un motivo concreto ni de peso", más bien un "enfriamiento mutuo que nos llevó a la rutina y a la monotonía en la que ya no éramos felices", la que fuera nuera de Isabel Pantoja sí apunta al tiempo que pasaban separados por motivos laborales del dj y las costumbres que había adoptado ella en casa. "Él tiene un trabajo y pasa mucho tiempo fuera de casa y yo me había metido mucho en el mundo de mi casa, mis hijas, mis rutinas... Todo lo hacía sola", señala.

La creadora de contenido cuenta que convivían como familia, pero no eran pareja y que el verano fue el momento clave en el que se dio cuenta de que algo no iba como debía. "Nos dimos cuenta de que no pasábamos tiempo juntos", expresa, hablando por primera vez de ese "distanciamiento" que precipitó la conversación que terminó en la ruptura. "Nos sentamos a hablar y tomamos la decisión", apunta.

"Dejamos de dormir juntos cuando se lo contamos a las niñas porque teníamos claro que no se las podía volver locas con algo tan serio", subraya, hablando del que siempre ha sido el trámite más importante para ellos a la hora de poner punto y final a su matrimonio. Aunque "el principio ha sido muy duro" y reconoce que ha tenido "mucho miedo", también por sus hijos (donde incluye también a Fran Rivera, fruto de la relación con Jessica Bueno), la it-girl reconoce que era algo necesario.

Especialmente por el rol que había asumido en la relación. "Ha sido mi culpa. Creí que podía solventar todos los problemas, querer hacerlo todo yo... Siendo tan joven, he terminado desgastándome. He sido más madre que esposa", reconoce Irene Rosales en esta entrevista en la que se sincera como nunca sobre el final de su relación con Kiko Rivera tras once años juntos, nueve de casados y dos hijas en común.