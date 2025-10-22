Lorena Romera 22 OCT 2025 - 18:16h.

La exoncursante de 'GH DÚO' ha hablado con Kiko Rivera sobre su nueva relación: "Le he dado explicaciones"

Irene Rosales, sobre su ruptura con Kiko Rivera: "Dejamos de dormir juntos cuando se lo contamos a las niñas"

Compartir







Irene Rosales ha sacado a la luz la conversación que ha mantenido con Kiko Rivera a raíz de la relación con Guillermo, su nuevo novio. La influencer, nacida en Ginés, Sevilla, de 34 años, ha concedido su primera entrevista tras la separación, donde cuenta los detalles de su historia de amor con el empresario, dueño de una empresa de césped artificial. Una entrevista en la que se sincera sobre las explicaciones que le ha dado al hijo de Isabel Pantoja sobre este noviazgo.

PUEDE INTERESARTE Irene Rosales aclara cuando empezó con su novio tras rumorearse que le habría sido infiel a Kiko Rivera

En estos últimos días, se ha estado hablando mucho del inicio de la relación de la exconcursante de 'GH DÚO' y el empresario sevillano, apuntándose a que podrían haber iniciado lo suyo en marzo, cuando la separación con Kiko Rivera se anunció en agosto. Estos últimos datos los ha sacado a la luz Amor Romeira, que ha hablado con una de las chicas con las que se relaciona a Guillermo.

"Esta chica sitúa a Irene con Guillermo en marzo, mientras estaba con ella", cuenta la exconcursante de 'Gran Hermano', que también ha puesto sobre la mesa los presuntos descalificativos con los que él se habría estado refiriendo a la influencer meses antes de que se hiciera pública la relación. Pero Irene Rosales no se ha pronunciado sobre estas acusaciones.

PUEDE INTERESARTE El novio de Irene Rosales comunica una feliz noticia en pleno revuelo mediático

"A Kiko le he dado las explicaciones que le tenía que dar"

Canal de Whatsapp de Telecinco

Todo lo contrario. La madre de Ana y Carlota reconoce que "vuelve a brillar" y que está muy ilusionada. En esta entrevista que ha concedido para 'Semana', la sevillana ha revelado la conversación que ha tenido con Kiko Rivera a raíz de la relación con su nuevo novio. "A Kiko le he dado las explicaciones que le tenía que dar", señala. Aunque reconoce que "no tenía por qué", considera que "se las merecía".

"Es el padre de mis hijas, tenemos una relación buena, conmigo va a tener una relación de por vida y yo le quiero muchísimo. Considero que se merecía una explicación", ha expresado la que fuera nuera de Isabel Pantoja durante once años. En lo que respecta a su reacción a las primeras fotos junto a Guillermo, después de convertirse en portadas de varias portadas del corazón, la creadora de contenido señala que su exmarido solo quiere su felicidad.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Kiko solo quiere que yo sea feliz, sé que quiere lo mejor para mí", subraya la que fuera concursante de 'GH DÚO', que ha querido dejar claro que "no ha habido reproches" porque "no es ese tipo de persona de echar cosas en cara".