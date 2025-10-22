Lorena Romera 22 OCT 2025 - 10:25h.

La influencer sitúa en el tiempo el comienzo de su noviazgo con Guillermo tras apuntarse a que le habría sido infiel a Kiko Rivera

Salen a la luz los descalificativos con los que el nuevo novio de Irene Rosales se refería a ella

Irene Rosales ha concedido su primera entrevista tras su separación. La influencer, natural de Ginés, Sevilla, de 34 años, ha aclarado cuándo y cómo empezó la relación con Guillermo, su nuevo novio, tras los rumores de infidelidad a Kiko Rivera. En estos últimos días, han estado saliendo a la luz informaciones que apuntaban a que la exconcursante de 'GH DÚO' habría solapado el inicio de su noviazgo con su matrimonio. Ahora, la madre de Ana y Carlota ha querido aclarar dónde se sitúa el comienzo de su historia con el empresario.

La creadora de contenido, especialmente activa en Instagram, lleva días siendo el centro de todas las miradas. Las fotos con el dueño de una empresa de césped artificial, de la mano y besándose, la convertían en el nombre más buscado. Ahora, la que fuera nuera de Isabel Pantoja durante once años ha concedido su primera entrevista tras poner punto y final a su matrimonio. Lo ha hecho para la revista 'Semana', donde ha aclarado cuándo y cómo comenzó su relación con Guillermo.

Y es que hace escasas horas Amor Romeira daba una información que situaba el inicio del romance de Irene Rosales y Guillermo en marzo, cuando la separación se anunció en agosto. Además, esta chica, una de las muchas con las que se relaciona al sevillano, le ha contado a la exconcursante de 'Gran Hermano' los descalificativos con los que se refería a ella. "La llamaba fea, que era un elfo, que era una interesada, que estaba con Kiko Rivera por interés y fama...", ha contado la colaboradora de 'Fiesta'.

Pero nada más lejos de la realidad. Según las declaraciones de la influencer, su relación con Guillermo no empezó hasta que su matrimonio con Kiko Rivera no estuvo zanjado. Aunque su relación se remonta a hace cinco años, cuando él acudió a su casa para instalarle el césped artificial (un encuentro del que existe una foto), la que fuera concursante de 'GH DÚO' ha aclarado que nunca tuvieron nada... hasta ahora.

"A Guillermo le conozco desde hace años, pero no hubo absolutamente nada"

"A Guillermo le conozco desde hace años, pero no hubo absolutamente nada. Un día coincidimos, nos contamos cómo iban nuestras vidas, y a partir de ahí nos vimos otras veces. Siempre como amigos, y nunca ha pasado nada antes de separarme", ha señalado. De ahí que sea "totalmente falso que haya sido infiel a Kiko. Mi matrimonio terminó y yo empecé a tener una amistad con este chico, que no ha tenido nada que ver en mi separación", asegura la que fuera nuera de la tonadillera.

"Este chico no ha tenido nada que ver en mi separación"

"Ha sido tras la separación cuando hemos quedado a cenar, a quedar algo más y a conocernos un poco más... Y todavía estamos conociéndonos", ha señalado, explicando el tipo de relación que tienen, a pesar de ya haber posado juntos por primera vez y de haber hecho las presentaciones oficiales con amigos y familiares.

Pero si algo está claro, es que su nuevo novio le ha devuelto la ilusión y le ha ayudado a sanar. "Por primera vez pienso en mí y me priorizo. Soy joven, solo tengo 34 años y me merezco vivir y disfrutar de la vida. Estoy feliz, estoy muy bien y no voy a negar a admitirlo", sentencia Irene Rosales en esta primera entrevista tras separarse de Kiko Rivera.