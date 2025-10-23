Este jueves 23 de octubre, el futbolista alcanza 33 años en uno de los momentos más convulsos de su vida

El peor momento de Álvaro Morata y su confesión más dura: "No soy capaz de mirar a los ojos a mis hijos, me da vergüenza"

Compartir







Este jueves 23 de octubre, Álvaro Morata cumple 33 años en medio de una de las etapas más convulsas de su vida.

Lejos de tratarse de una jornada tranquila, este cumpleaños llega después de un 2025 repleto de altibajos: cambios profesionales, amenazas de muerte, una mudanza y una reconciliación sentimental con Alice Campello que parecía improbable.

PUEDE INTERESARTE Álvaro Morata abre el álbum privado de su nueva etapa con Alice Campello y sus hijos en Como: las fotos

Segundas oportunidades

A comienzos de año, Morata y Alice Campello retomaron su relación tras unos meses de separación. Fue en agosto de 2024 cuando la pareja anunció públicamente que habían "tomado la decisión de separar nuestros caminos", tras ocho años de relación, asegurando que no había terceras personas implicadas.

El 28 de enero de este año, la prensa internacional y nacional confirmó que se habían reconciliado cinco meses después de su mediática ruptura.

Ante el revuelo, la modelo italiana admitió que había atravesado un periodo complicado tras el embarazo de su hija Bella y que ambos "coincidimos en un momento en el que los dos lo veíamos todo negro". El futbolista, por su parte, declaró que era "un momento para valorar lo que quieres y lo que no quieres" y que su deseo era "estar toda mi vida con mi familia".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Desde que se han dado una segunda oportunidad han protagonizado apariciones públicas juntos y han dejado ver que, aunque no ha sido fácil, han querido intentarlo de nuevo con sus cuatro hijos como prioridad, Alessandro, Leonardo, Edoardo y la pequeña Bella.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En marzo, la influencer explicaba los motivos de su 'impasse': "Lo que nos pasó fue un tema de estar bien con nosotros mismos. Yo no estaba bien. Somos muy pequeños todavía, hemos vivido muchas cosas y es normal también que a veces tengamos todavía inmadurez en algunos aspectos, porque yo siento que hemos tenido mucha inmadurez en cómo lo hemos llevado. Pero cuando una persona no está bien, a veces no sabe gestionar las cosas de la mejor forma. Con ayuda de profesionales, todo es posible", declaraba a la revista '¡Hola!'.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Amenazas

Este año también ha estado marcado por las amenazas de muerte que sufrió tras fallar un penalti decisivo en la final de la UEFA Nations League 2025 contra Portugal.

El pasado mes de junio, un joven de 19 años fue detenido en Málaga por lanzar amenazas de muerte tanto contra él como contra su familia a través de las redes sociales. "Voy a matar a tu marido como lo vea por la calle. A los niños igual, los voy a matar con mis propias manos", este fue uno de los muchos mensajes que publicó.

Poco después, el propio Morata admitió que ese fallo futbolístico le había afectado a su salud mental -recordemos que venía de un periodo de depresión- y que era "posible" que no estuviera en la selección española para los próximos encuentros. Esta tensión mediática, sumada a la responsabilidad que conlleva ser capitán de la selección, ha convertido su año en uno donde lo deportivo y lo personal ha chocado de frente.

Mudanzas, club y nueva etapa profesional

En lo estrictamente deportivo, y apenas seis meses después de su fichaje por AC Milan procedente de Atlético de Madrid en 2024, se marchó cedido al Galatasaray SK de Turquía en febrero de este año, en un acuerdo de préstamo con opción de compra. Específicamente, la cesión es hasta enero de 2026, con opción de compra por unos 8 millones de euros.

El consejero del Milan, Zlatan Ibrahimović, lo resumió así: "Álvaro es una gran persona y un gran jugador. Pero algunas historias, por distintas razones, no hacen 'click'".

Habrá que esperar al año que viene para conocer cuál es su futuro. Lo que está claro es que decidió mudarse a Turquía con toda su familia, convirtiéndose en su nuevo hogar tras haberse sumado a las filas del Galatasaray.

El futbolista desveló en su documental, 'Morata: no saben quién soy', los otros motivos de su traslado a Estambul. "Puede parecer raro que vengas a otro país, pero hay veces que necesitas salir de todo lo que conlleva nuestras vidas para volver a estar nosotros, nuestros hijos, como si fuera otra volver a construir nuestra familia, volver a estar todos juntos otra vez", indicó.