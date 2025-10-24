Equipo mtmad 24 OCT 2025 - 17:46h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte los detalles sobre el estado físico en el que va a nacer su bebé

Fiama Rodríguez explica el motivo por el que su hijo no va a tener habitación en su casa

Fiama Rodríguez, que siente muy de cerca la llegada de su primer hijo, enseña su nuevo hogar al que llegará dentro de poco con su pequeño en brazos. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ya está envuelta en los últimos preparativos y ecografías, donde le han dado una noticia sobre su bebé. Ultimando detalles de cara al gran día, la influencer habla del contratiempo que le ha surgido al conocer el estado en el que llega su pequeño.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ quiere tenerlo todo a punto antes de la llegada de Thiago, su primer hijo junto a Marcello Falzerano. Enseñando las maletas para el hospital llenas de todo lo que le han pedido en su clínica, Fiama aprovecha para hablar de la reciente noticia que le han dado en una de las últimas ecografías. “Me han dicho que viene bajito”, desvela. La canaria comparte la explicación de los médicos y lo que implica el estado físico en el que va a nacer su bebé.

La influencer, preparando la maleta para Thiago, se ha encontrado con un contratiempo al conocer el estado en el que llegará su hijo. “No tengo ropa”, declara. A muy poco tiempo de conocer a su bebé, Fiama cae en la cuenta de que ha comprado toda su ropa antes de ser consciente de la baja estatura con la que va a nacer. “Toda le va a quedar larga”, añade. La canaria detalla cómo se enteró del estado físico de su pequeño y lo que le han explicado los profesionales de su clínica. ¡Haz click y descúbrelo!

Fiama Rodríguez, ultimando compras antes del nacimiento de su primer hijo

Lidiando con los últimos contratiempos antes de la llegada de su bebé, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte con sus seguidores las compras que aún tiene entre manos. “Tengo que ir a comprar ya”, comenta algo agobiada. Fiama habla de que Thiago puede nacer en cualquier momento y quiere tenerlo todo listo con antelación. “He comprado ropa de 1-2 meses, 3-4 meses…”, explica al aclarar que aún le faltan muchas cosas para los primeros días de vida de su pequeño.

Fiama Rodríguez regresa una semana más a su canal, ‘Ya eras todo’, abriendo las puertas de su nuevo hogar en Italia. La creadora de contenido muestra todos los rincones de la vivienda y explica por qué su bebé no tendrá una habitación para él en la casa. Además, la canaria habla sobre sus últimas ecografías y enseña todo lo que tiene preparado de cara al gran día en el que por fin conozca a su primer hijo. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!