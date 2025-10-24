Ana Carrillo 24 OCT 2025 - 16:04h.

Iván González ha revelado el motivo por el que está decepcionado con la amiga de Jessica Bueno tras regresar de Honduras

Lágrimas y mucha emoción en el reencuentro entre Gloria Camila y Ortega Cano en el plató de 'Supervivientes All Stars': "Ha hecho cosas que no son fáciles"

Iván González y Gloria Camila finalizaron su 'puente de la concordia' fundiéndose en un abrazo que hizo que Sandra Barneda exclamase que parecía una escena de película. Parecía que los problemas entre ellos se habían quedado ahí y que tras 'Supervivientes All Stars' no quedarían rencillas por resolver, pero el novio de Teresa Bass ha asegurado que ha cambiado de opinión y es que ha visto unos vídeos que no le han gustado nada.

En plató, cuando José Ortega Cano se levantó para saludarlo, el extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se mostró amigable y estrechó la mano del padre de la tía de Rocío Flores, pero antes de que diera comienzo la gala le había confesado a Asier Montaño, responsable de las redes sociales del programa que se encontraba decepcionado con su compañera.

Antes de ir a Honduras, Gloria e Iván tenían un pasado en común: el andaluz contó en varios programas de televisión que ella le había sido desleal a su novio de aquel momento, David García, con él porque se habían ido a pasar la noche juntos a su casa tras coincidir en una discoteca, pero ella siempre mantuvo que esa noche no pasó nada entre ellos.

En los Cayos Cochinos atravesaron tanto buenos como malos momentos, pero en el 'puente de la concordia' consiguieron abrir su corazón y aclarar sus polémicas. Gloria Camila terminó llorando de la emoción e Iván comentó que había sido una persona importante para él y que prefería que ella se quedase tranquila y sellar la paz pese a que le habían dolido ciertas actitudes.

Pero la estabilidad ha durado muy poco porque el 'puente de las emociones' se celebró el pasado domingo y el jueves, antes de arrancar la gala, el ex de Oriana Marzoli confesaba que le incomodaba tener que resucitar el conflicto pero que no le ha gustado ver lo que Gloria ha dicho sobre él a sus espaldas en 'Supervivientes All Stars': "Al salir he visto muchos vídeos en los que me ha intentado dejar muy mal, así que muy contento no vengo".

Los exconcursantes tendrán la oportunidad de hablarlo en plató porque quedan dos programas clave hasta la final: el domingo con Sandra Barneda en 'Conexión Honduras' se produce la mudanza a Cayo Paloma, el martes la semifinal y el jueves la gran final, ambas con Jorge Javier Vázquez.