Ana Carrillo 24 OCT 2025 - 16:27h.

Rocío Flores ha enseñado en Instagram la emoción de los amigos y familiares detrás de cámaras

Gloria Camila se ha quedado a las puertas de la recta final de 'Supervivientes All Stars', pero su familia ha expresado lo orgullosa que está de ella por el concurso que ha hecho. Su padre, José Ortega Cano, le llevó a plató en su reencuentro un gran ramo de flores y expresó su admiración por las "cosas difíciles" que había hecho en Honduras.

Para la amiga de Jessica Bueno fue una sorpresa ver allí a su padre, porque no entró de primeras con todo el grupo de amigos y familiares que irrumpieron en plató para abrazarla y mantearla. La primera persona que corrió para darle un abrazo tras casi dos meses sin verla fue la mayor de sus sobrinas, Rocío Flores, que ya en sus redes sociales había mostrado su inmensa emoción por volver a ver a la que considera una hermana más que una tía porque tienen la misma edad y se criaron juntas en la casa de Rocío Jurado.

"¡Es hoy, es hoy! Estoy nerviosa", comentaba Ro Flores en sus stories, donde horas después, justo antes de la gala presumía del gran grupo de personas que quieren a su tía al compartir fotos detrás de cámaras de todos los amigos y familiares que se acercaron hasta las instalaciones de Mediaset para mostrarle su cariño a Gloria, que se emocionó mucho al verlos allí.

"Tu team [equipo] está aquí esperándote", ha escrito la nieta de 'la más grande' junto a una foto en la que se ve al grupo que acudió para darle un abrazo a la hermana de José Fernando.