Patricia Fernández 24 OCT 2025 - 00:52h.

El padre de Gloria Camila la sorprende entrando a plató mientras hace un repaso de su concurso

Gloria Camila se rompe al leer la carta que se escribió antes de 'Supervivientes All Stars': "Me hubiera gustado muchísimo llegar a la final"

Gloria Camila entraba en el plató recién llegada desde Honduras, después de ser expulsada de 'Supervivientes All Stars', donde iba a encontrarse con sus seres queridos con una gran sorpresa que no se esperaba: la entrada de su padre Ortega Cano en el plató para recibirla.

Gloria Camila confiesa por qué se sentía "un poco culpable" por entrar en 'SV All Stars'

La ya exsuperviviente se reencontraba con familiares como Rocío Flores en el plató y amigos, pero echaba en falta a alguien: "¿Dónde está mi padre?" Duda con la que se sentaba junto a Jorge Javier Vázquez para hacer un repaso de su paso por Honduras, al que confesaba en el momento en el que entró en el programa: “Dejaba muchas cosas fuera, entré fuerte, pero tienes una personita fuera y te apetece estar, me sentía un poco culpable de haberla dejado fuera justo en este momento”.

“Echo de menos a mi padre”, respondía ella cuando nuestro presentador le preguntaba si le faltaba alguien con ella en este momento y Jorge Javier le anunciaba algo: “Tu padre ha querido estar aquí esta noche para darte calor”. Una gran sorpresa para Gloria, que corría a abrazar a un Ortega Cano que entraba al plató con un ramo de flores para ella.

Ortega Cano se sienta junto a su hija en el plató a su llegada

Ambos se daban besos y abrazos, entre palabras de cariño y Gloria no podía evitar romper a llorar: “Estás guapísimo, de verdad, cómo te he echado de menos”. Y Ortega Cano se sentaba junto a ella en el medio del plató de ‘Supervivientes All Stars’”.

“Estaba deseando de verla, vamos a tener un futuro muy bonito de aquí en adelante, verla haciendo lo que a ella le gusta”, confesaba el extorero y aseguraba que su hija se preocupa mucho por toda su familia: “Es una persona que le gusta la familia, la gente buena, estoy muy contento y muy feliz”. Afirmando que la han echado mucho de menos, aunque feliz de que viviera esta experiencia: "Estábamos deseando de que ella disfrutase, ha hecho cosas que no son fáciles”.

El padre de la ya exconcursante saluda a Iván González

Pero esto no era todo, Ortega Cano saluda a Iván González, el que estaba sentado en el plató, después de que Jorge Javier le recordase la reconciliación que protagonizó con Gloria antes de marcharse de Honduras: "Encantado".