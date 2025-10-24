Supervivientes 24 OCT 2025 - 01:37h.

Gloria Camila, última expulsada de 'Supervivientes All Stars', dedica unas bonitas palabras de apoyo a una emocionada Jessica Bueno

Lágrimas y mucha emoción en el reencuentro entre Gloria Camila y Ortega Cano en el plató de 'Supervivientes All Stars': "Ha hecho cosas que no son fáciles"

En la pasada gala de ‘Supervivientes All Stars’: Conexión Hondura’, vivíamos una expulsión sorpresa que enfrento en duelo a dos grandes amigas, Jessica Bueno y Gloria Camila. Esta eliminación, que se convertía en la más ajustada de la edición, terminó con la expulsión de la hija de Rocío Jurado justo a las puertas de la gran final del próximo jueves. Ahora, en plató, Gloria reacciona a los nuevos looks de sus compañeros tras ‘La mesa de las tentaciones’.

¡Los supervivientes están irreconocibles! Ninguno de ellos se ha librado de pasar por la maquinilla de afeitar sucumbidos por las tentaciones que el programa les puso a su disposición con la única condición de dar sus preciosas cabelleras a cambio. Entre gritos y lágrimas, Jessica Bueno, Miri Pérez-Cabrero y Adara Molinero dijeron adiós a sus melenas.

Por su parte, Carlos Alba daba un cambio radical al aceptar unas nuggets y una enorme hamburguesa a cambio de raparse el pelo, la cabeza y la barba. Mientras que Tony, nos regalaba un momentazo, pues el concursante aceptaba depilarse las axilas en directo y ponerse un taparrabos que debía llevar hasta la gala de hoy. Torres no se quedaba atrás y, en la gala de esta noche, se rapaba hasta las cejas a cambio de unas chuches y migas.

Gloria reacciona a los nuevos looks de sus compañeros

Después de su expulsión, Gloria Camila hacia su gran entrada a plató durante la gala de esta noche y vivía un emotivo e inesperado reencuentro con su padre Ortega Cano, quien acudía al programa muy orgulloso del paso de su hija por el concurso. Tras esto, Jorge Javier le decía: “Quiero que veas los nuevos looks de sus compañeros” y la concursante en shock se acercaba a la pantalla para ver más de cerca la nueva imagen de los supervivientes.

Gloria, que en un primer momento se quedaba sin palabras, no podía evitar reírse a carcajadas al ir analizando uno por uno los nuevos looks de sus compañeros. “No puedo, no puedo… ¡Qué fuerte!”, decía la exconcursante mientras no paraba de reírse. “No los reconozco”, continuaba diciendo de lo más sorprendida para luego añadir aliviada: “De la que me he librado.”

El emotivo momento entre Jessica Bueno y Gloria Camila

Esta noche hemos visto a una Jessica Bueno de lo más vulnerable. La concursante volvía a enfrentarse a 'La mesa de las tentaciones'. Esta vez, se jugaba una videollamada con sus hijos. Sin embargo, la modelo estaba muy agobiada por tener que volver a cortarse el pelo e intentaba negociar, hasta que terminaba rompiendo en llanto por lo mucho que echa de menos a sus seres queridos.

Muy emocionada por lo sucedido, la superviviente recibía un mensaje de apoyo desde plató de su gran amiga de concurso, Gloria Camila. "No te rapes ni ahora ni nunca. Lo estás haciendo súper bien. Aguanta y lucha por esos niños, por tú familia y por todos los que estamos contigo", animaba Gloria a Jessica que, entre lágrimas, le respondía: "Te echo de menos. Que ganas de verte otra vez."