Peso Pluma, emocionado al recibir un Premio Latin Billboard de manos de su novia Kenia Os

Peso Pluma se ha mostrado visiblemente emocionado al recibir un Premio Latin Billboard de manos de su novia Kenia Os

Bad Bunny, Karol G y la reaparición de un Daddy Yankee cristiano, marcan los Latin Billboard 2025

Compartir







MiamiLos Latin Billboard llegaron a Miami este jueves a su edición número 25. Una entrega de premios en la que los principales ganadores de la noche fueron Bad Bunny y Karol G al conseguir 11 y 6 galardones respectivamente.

Sin embargo, uno de los momentazos de la noche lo protagonizó el cantante y compositor mexicano Peso Pluma al subir al escenario a recoger su Premio Vanguardia. Entre besos y sonrisas, Kenia Os, novia del ganador, le entregó el Premio Vanguardia a su amor, Peso Pluma.

PUEDE INTERESARTE La lista completa de ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2025

El gesto de amor de Peso Pluma y Kenia Os en plenos Latin Billboard

Nada más subir al escenario, un Peso Pluma bastante emocionado se fundió en un abrazo con Kenia Os a la que agradeció que fuese ella quien le entregase este premio Billboard.

"Buenas noches, ¿cómo están? Pues para empezar esto es una encrucijada porque yo no sabía que ella me lo iba a dar. Estoy súper contento y súper orgulloso de recibir este premio de esta gran mujer. Estoy contentísimo que tú me lo hayas dado, amor. Esto no lo sabía. Gracias a Billboard y a todos los que apoyan mi música, los que apoyan los movimientos de los corridos y sin dejar de mencionar a mi disquera", agradecía el cantante mientras agarraba de la cintura a su novia.

PUEDE INTERESARTE Penélope Cruz, la gran sorpresa del concierto de Guitarricadelafuente en Madrid

Justo después, Peso Pluma quiso tener unas palabras hacia Kenia os a la que agradeció todo el apoyo y todo el cariño recibido durante su relación: "Gracias a esta bella mujer que me ha hecho un mejor ser humano, un mejor novio, un mejor jefe...".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras agradecer a su novia y también cantante Kenia OS su apoyo, Peso Pluma se mostró feliz y satisfecho por cómo estaba evolucionando su carrera musical en los últimos años: "Estoy bien orgulloso de estar siendo premiado haciendo música que me gusta, de mi tierra y disfrutándome el proceso con mucha gente linda".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La llegada de la pareja a la entrega de premios

Peso Pluma, uno de los más nominados y quien fue distinguido con el Premio Vanguardia, llegó a la entrega de Premios vestido de esmoquin, con la camisa abierta y una pajarita desanudada.

Agarrada de su brazo estaba su pareja y también artista Kenia OS, quien llevaba un ‘body’ de pedrería y una falda de red negros, al que le dio color con una boa azul rey.

"Me emociona mucho recibir este premio porque siento que es un reconocimiento para toda la industria del regional mexicano", indicó Peso Pluma, quien además llevaba el pelo cortado casi al raso y lucía la cabeza rapada.

Los Latin Billboard

La ceremonia, conducida por Elizabeth Gutiérrez, Goyo y Javier Poza, fue inaugurada por Tañón con su tema ‘El jolgorio’, mientras que Abraham Mateo, Ángel López y Arthur Hanlon dieron el mayor toque de nostalgia al celebrar los 25 años de ‘A puro dolor’.

El Conejo Malo, como también lo conocen sus fans, no solo se llevó a casa 11 galardones, sino que recibió de manos de la icónica Rita Moreno el premio Billboard Top Latin Artist del siglo XXI durante la gala realizada en Miami.

La segunda más premiada fue Karol G, quien no solo se vio emocionadísima cada vez que subió al escenario a recibir un premio, sino que bailó y cantó como una fan más durante la ceremonia en la que actuaron Ozuna, Daddy Yankee, Netón Vega, Oscar Maydon, Beéle, Danny Ocean, Grupo Frontera, Juan Duque, Kapo, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho y Olga Tañón, entre otros.

Daddy Yankee cantó su nuevo tema de corte religioso ‘Sonríele’ y sorprendió a los presentes con un mensaje cristiano debajo de las sillas del teatro James Knight Center. Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi interpretaron ‘Somos más’, el himno oficial en español de Telemundo para el Mundial 2026. Otras estrellas que se destacaron fueron Shakira, con tres galardones, y Netón Vega y Oscar Maydon, con dos premios cada uno.