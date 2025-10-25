Equipo Outdoor 25 OCT 2025 - 13:04h.

Anabel Pantoja sorprende eligiendo un personaje mítico para su disfraz de Halloween

Anabel Pantoja manda un peculiar mensaje a Omar Montes, ex de Isa Pantoja, tras el nacimiento de su segundo hijo

Se acerca la fiesta de Halloween y las influencers ya andan festejando esta noche del terror americana. Anabel Pantoja ya ha acudido a una fiesta en la que ha coincidido con algunas amigas y compañeras de la profesión como Susana Molina, Nagore Robles, Dulceida o Madamme de Rosa. Allí, la actual participante de 'Bailando con las estrellas' ha lucido un disfraz que hace honor a un personaje mítico y muy reconocido por todos.

"Celebrando una fiesta muy americana pero con una personaje que me encanta", han sido las palabras que ha escrito Anabel Pantoja junto a un vídeo en el que muestra el disfraz de Halloween que ha escogido para este año. En el vídeo podemos ver, a través de una transición, que la influencer aparece con el disfraz en la mano para después lucir la prenda. Y es que la sobrina de Isabel Pantoja va disfrazada este año de... ¡Miércoles, el mítico personaje de 'La familia Addams'.

Anabel Pantoja de disfraza en Halloween de Miércoles Addams

En otro de los vídeos publicados por Anabel Pantoja podemos ver algunos detalles de la fiesta de Halloween a la que ha acudido en compañía de otros influencers. Aquí podemos ver a una Claudia Martínez vestida de pirata o a Nagore Robles, Tania Medina, Madamme de Rosa o Dulceida luciendo un disfraces de color negro. "Celebrando el terror", añade Anabel Pantoja en un segundo vídeo donde se puede ver lo bien que se lo pasó en esta fiesta.