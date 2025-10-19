Logo de telecincotelecinco
Anabel Pantoja muestra en redes qué hace después de las galas de 'BCLE': "Este es el estado en el que llego"

Anabel
El paso de Anabel Pantoja por 'Bailando con las estrellas' está siendo de lo más comentado. Pese a que la influencer lo da todo sobre el escenario del concurso y también durante la semana de ensayos, lo cierto es que no todos los miembros del jurado creen que la sobrina de Isabel Pantoja está haciendo un buen trabajo.

Algunos de ellos, como es el caso de Inmaculada Casal, creen que Anabel se está rindiendo antes de tiempo desmotivada por el alto nivel de algunos de sus compañeros: "No me gusta nada esa actitud victimista, no te pega nada porque tú eres una persona con mucho sentido del humor".

La rutina de Anabel cuando regresa de las galas

Anabel, que durante los días de programa se traslada con su pequeña y con su chico hasta Madrid, continúa en el concurso al menos una semana más por el apoyo que recibe en redes sociales, un apoyo que no concuerda con la opinión de los jueces, quienes le dan a la sevillana cada semana una de las puntuaciones más bajas de la tabla.

La sobrina de Isabel Pantoja ha compartido con sus seguidores de redes sociales lo que hace cada sábado cuando, tras un nuevo baile en 'Bailando con las estrellas', regresa a casa junto a su chico y a su pequeña Alma:

"Este es el estado en el que llego porque vengo en el coche despeinándome, quitándome horquillas, ahora directa a la ducha, a estas horas".

La última actuación de Anabel en 'Bailando con las estrellas'

