Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Gente
Premios Princesa de Asturias

La reina Letizia opta por un 'look' cómodo para su visita a Valdesoto: jeans rectos y mocasines de suela track

Los reyes, la princesa Leonor y la Infanta Sofía durante el acto de entrega del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025
Los reyes, la princesa Leonor y la Infanta Sofía durante el acto de entrega del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025Cordon Press
Compartir

La reina Letizia ha optado por un cómodo look informal para su visita a Valdesoto, a donde ha acudido junto al rey Felipe VI y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía para entregar el Premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2025.

No solo la reina ha elegido un atuendo cómodo. La Familia Real al completo ha escogido conjuntos informales para el recorrido por Valdesoto, donde durante más de dos horas ha podido conocer de primera mano las tradiciones, la cultura y el trabajo colectivo de sus vecinos.

PUEDE INTERESARTE
Los Reyes, la princesa Leonor y la Infanta Sofía durante el acto de entrega del premio al ‘Pueblo Ejemplar de Asturias 2025
Los Reyes, la princesa Leonor y la Infanta Sofía durante el acto de entrega del premio al ‘Pueblo Ejemplar de Asturias 2025EP

Estos looks, adecuados al tipo de visita prevista, son muy diferentes a los elegidos para la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025, celebrada un día antes en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde la reina y sus hijas lucieron elegantes vestidos midi y el rey un traje de chaqueta negro.

PUEDE INTERESARTE

El look informal de la reina Letizia en Valdesoto

La reina Letizia, que el viernes escogió un vestido negro con transparencias en los hombros, viste este sábado con un estilo muy diferente. En esta ocasión, ha elegido unos jeans rectos con el bajo deshilachado de color azul marino, que ha combinado con una chaqueta de corte ‘cropped’ del mismo tono. Pero si hay algo que ha sorprendido en su look han sido los zapatos. La reina ha lucido unos llamativos mocasines de ante en tono camel con suela 'track'. En cuanto al pelo, lo ha lucido suelto.

La reina Letizia durante el acto de entrega del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025
La reina Letizia durante el acto de entrega del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025EP

No obstante, la reina no ha tardado en esconder este atuendo bajo el abrigo de una gabardina en color beige debido a las bajas temperaturas de Valdesoto.

La reina Letizia durante el acto de entrega del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025
La reina Letizia durante el acto de entrega del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025EP

Además, para ir aún más cómoda y disfrutar todo lo posible de esta visita, nada más llegar, la reina ha dejado su bolso junto a unas indicaciones a un trabajador de seguridad.

Al igual que la reina, el rey ha vestido un pantalón vaquero oscuro que ha combinado con una camisa en tono claro y una chaqueta y zapatos negros.

Leonor luce un mono y Sofía, pantalón de pernera ancha

La princesa Leonor ha optado por un mono vaquero de un color similar al pantalón de su madre. El mono es de pernera ancha y cuello de camisa, ceñido ligeramente a la cintura. Lo ha combinado con una chaqueta vintage de ante color camel abotonada y con cinturón. El pelo lo ha llevado recogido en una coleta pulida, que ha dejado ver sus pendientes de aro dorado y su piercing.

Su hermana, la infanta Sofía, ha lucido vaqueros también de pernera ancha pero en un color más claro. Lo ha combinado con una chaqueta gris de corte ‘cropped’ como su madre y una camiseta blanca. Ha lucido una melena suelta con ondas en la parte delantera.

Los Reyes, la princesa Leonor y la Infanta Sofía durante el acto de entrega del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025
Los Reyes, la princesa Leonor y la Infanta Sofía durante el acto de entrega del premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025EP
Temas