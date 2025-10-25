Jenifer Moreno 25 OCT 2025 - 14:46h.

La Familia Real ha optado por atuendos cómodos e informales para la visita a Valdesoto, una imagen que contrasta con la del día anterior en el Teatro Campoamor de Oviedo

Premios Princesa de Asturias 2025 | Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, entregada a las tradiciones en Valdesoto

La reina Letizia ha optado por un cómodo look informal para su visita a Valdesoto, a donde ha acudido junto al rey Felipe VI y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía para entregar el Premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2025.

No solo la reina ha elegido un atuendo cómodo. La Familia Real al completo ha escogido conjuntos informales para el recorrido por Valdesoto, donde durante más de dos horas ha podido conocer de primera mano las tradiciones, la cultura y el trabajo colectivo de sus vecinos.

Estos looks, adecuados al tipo de visita prevista, son muy diferentes a los elegidos para la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025, celebrada un día antes en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde la reina y sus hijas lucieron elegantes vestidos midi y el rey un traje de chaqueta negro.

El look informal de la reina Letizia en Valdesoto

La reina Letizia, que el viernes escogió un vestido negro con transparencias en los hombros, viste este sábado con un estilo muy diferente. En esta ocasión, ha elegido unos jeans rectos con el bajo deshilachado de color azul marino, que ha combinado con una chaqueta de corte ‘cropped’ del mismo tono. Pero si hay algo que ha sorprendido en su look han sido los zapatos. La reina ha lucido unos llamativos mocasines de ante en tono camel con suela 'track'. En cuanto al pelo, lo ha lucido suelto.

No obstante, la reina no ha tardado en esconder este atuendo bajo el abrigo de una gabardina en color beige debido a las bajas temperaturas de Valdesoto.

Además, para ir aún más cómoda y disfrutar todo lo posible de esta visita, nada más llegar, la reina ha dejado su bolso junto a unas indicaciones a un trabajador de seguridad.

Al igual que la reina, el rey ha vestido un pantalón vaquero oscuro que ha combinado con una camisa en tono claro y una chaqueta y zapatos negros.

Leonor luce un mono y Sofía, pantalón de pernera ancha

La princesa Leonor ha optado por un mono vaquero de un color similar al pantalón de su madre. El mono es de pernera ancha y cuello de camisa, ceñido ligeramente a la cintura. Lo ha combinado con una chaqueta vintage de ante color camel abotonada y con cinturón. El pelo lo ha llevado recogido en una coleta pulida, que ha dejado ver sus pendientes de aro dorado y su piercing.

Su hermana, la infanta Sofía, ha lucido vaqueros también de pernera ancha pero en un color más claro. Lo ha combinado con una chaqueta gris de corte ‘cropped’ como su madre y una camiseta blanca. Ha lucido una melena suelta con ondas en la parte delantera.