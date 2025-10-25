Valdesoto mantiene tradiciones centenarias que se han tenido en cuenta a la hora de conceder el galardón

Valdesoto cuenta con catorce núcleos de población y alrededor de 1.800 habitantes dedicados al campo, la minería, la industria y los servicios

La parroquia de Valdesoto, en el concejo de Siero, recibe el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, que será entregado por la Princesa de Asturias, Doña Leonor. La visita permitirá conocer de primera mano las tradiciones, la cultura y el trabajo colectivo de los vecinos.

Valdesoto cuenta con catorce núcleos de población y alrededor de 1.800 habitantes dedicados al campo, la minería, la industria y los servicios. Su historia asociativa se remonta a principios del siglo XX, con la creación de la Sociedad de Labradores y el Sindicato Agrícola en 1915, y de la asociación de ganaderos La Previsora en 1929.

El galardón reconoce la capacidad de los vecinos de Valdesoto para conservar su patrimonio, transmitir sus tradiciones y fomentar la participación comunitaria a través del trabajo colectivo y las asociaciones locales.