Premios Princesa de Asturias 2025 | Leonor entrega a Valdesoto, junto a los reyes y la infanta Sofía, el Premio al Pueblo Ejemplar 2025
Valdesoto cuenta con catorce núcleos de población y alrededor de 1.800 habitantes dedicados al campo, la minería, la industria y los servicios
La parroquia de Valdesoto, en el concejo de Siero, recibe el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, que será entregado por la Princesa de Asturias, Doña Leonor. La visita permitirá conocer de primera mano las tradiciones, la cultura y el trabajo colectivo de los vecinos.
Valdesoto cuenta con catorce núcleos de población y alrededor de 1.800 habitantes dedicados al campo, la minería, la industria y los servicios. Su historia asociativa se remonta a principios del siglo XX, con la creación de la Sociedad de Labradores y el Sindicato Agrícola en 1915, y de la asociación de ganaderos La Previsora en 1929.
El galardón reconoce la capacidad de los vecinos de Valdesoto para conservar su patrimonio, transmitir sus tradiciones y fomentar la participación comunitaria a través del trabajo colectivo y las asociaciones locales.
Valdesoto mantiene tradiciones centenarias que se han tenido en cuenta a la hora de conceder el galardón
Valdesoto mantiene tradiciones centenarias como el certamen Valdesoto d'Antañu, que muestra oficios y costumbres del campo a principios del siglo XX, el desfile de carroces durante las fiestas de San Félix, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, y los Sidros, mascaradas de invierno declaradas Bien de Interés Cultural en 2019. También conserva les comedies, teatro popular representado históricamente en el campo de la iglesia, con José Noval Martínez (1856-1937) como su autor más renombrado.
Visita con carácter histórico: será Leonor la que asuma el protagonismo del discurso
La visita de este sábado a Valdesoto será histórica ya que la Princesa de Asturias asume por primera vez el protagonismo del discurso. Por primera vez, no habrá palabras del Rey Felipe VI, como en años anteriores.