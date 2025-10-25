Rocío Martín 25 OCT 2025 - 21:20h.

Premios Princesa de Asturias 2025 | así ha sido la visita de la Familia Real a Valdesoto

ValdesotoLa Familia Real ha entregado este sábado el Premio al "Pueblo Ejemplar de Asturias 2025" a la parroquia de Valdesoto del Concejo de Siero.

Los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia acompañados por la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía han entregado a la parroquia de Valdesoto del Concejo de Siero, el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, "por su compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación. Las representaciones de los Sidros y les Comedies y el desfile de les Carroces reflejan fielmente su espíritu de unión y asociacionismo, que trasciende el ámbito local, ejemplo del legado de una sociedad civil organizada".

La divertida pedida de matrimonio a la princesa Leonor

Durante su visita a Valdesoto, el grupo local de Les Comedies ha realizado una representación que ha terminado con una divertida pedida de mano a la princesa Leonor por parte de Lucas Rodríguez, uno de los integrantes más jóvenes del grupo.

" Y de forma cariñosa, ¿prestaría interés por casar con un buen galán asturiano?", bromeaba el joven, arrancando el aplauso de los asistentes y de la propia Familia Real.

Las otras anécdotas de la jornada: el rey Felipe ha jugado a los bolos asturianos

Por su parte, el rey Felipe VI ha tenido la posibilidad de jugar a los bolos asturianos. El monarca ha logrado derribar uno entre aplausos. Justo después, han escanciado un culín de sidra al rey Felipe VI. La reina, la princesa y la infanta han declinado el ofrecimiento, pero doña Letizia y doña Leonor se han animado a mayar la manzana.

Los vecinos han realizado una vara de hierba y el rey ha tocado a uno de los bueyes del ganadero Gil González. La princesa Leonor, por su parte, ha ayudado a una de las mujeres a hacer embutido casero. Además, las mujeres del pueblo han cantado a la familia real con panderetas. La reina Letizia y la princesa Leonor se han puesto de cuclillas para acercarse a las participantes y conversar con ellas.

Leonor ensalza la vida, las costumbres y el patrimonio de Valdesoto

La Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha destacado el espíritu ejemplar y la vitalidad de Valdesoto durante la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar 2025 en esta localidad asturiana. "Valdesoto está lleno de vida, ¡salta a la vista!", ha afirmado la Princesa, quien ha elogiado la recuperación de las tradiciones locales, como "los sidros y les comedies", y la transmisión de los valores asturianos a las nuevas generaciones.

"Es muy bonito comprobar cómo habéis conseguido transmitir a los más pequeños los valores y el mejor espíritu asturiano", ha señalado la Princesa, quien también ha resaltado el "cuidado y el fomento" de las costumbres de Valdesoto, así como su "presente que mira lejos".

"Aquí no os aburrís y da gusto ver no sólo el cuidado y el fomento de vuestras costumbres, sino que también os afianzáis en un presente que mira lejos", ha asegurado la Princesa, quien ha destacado iniciativas como el cuidado de los mayores, el fomento del automovilismo, la música y la gastronomía, o la conservación del patrimonio arquitectónico.

"Valdesoto está lleno de vida, ¡salta a la vista! Y como dice mucho Manolín Hevia, ¡Valdesoto es un pueblo afayadizu!", ha señalado la Princesa de Asturias, quien ha agradecido a los vecinos de Valdesoto su acogida y la celebración de "un recuerdo precioso".