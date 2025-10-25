La visita y las anécdotas de la familia real a Valdesoto, elegido como Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

La Familia Real ha llegado a Valdesoto para entregar el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

Premios Princesa de Asturias 2025 | Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía, entregada a las tradiciones en Valdesoto

ValdesotoLos reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía han llegado este sábado por la mañana a Valdesoto, en el concejo de Siero, donde la heredera de la Corona entregará el Premio al Pueblo Ejemplar con el que fue reconocida esta parroquia tras presentar su candidatura durante 21 ediciones.

A su llegada han saludado a las autoridades, encabezadas por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. A continuación, acompañados del alcalde, Ángel García, la familia real se ha dirigido a los vecinos del concejo para saludarles y hacerse fotos con ellos. Además, la familia real ha sido recibida por los impulsores de la candidatura al Pueblo Ejemplar que fue concedido a la parroquia sierense de Valdesoto por mantener vivas y potenciar "tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación".

La princesa Leonor y su protagonismo en la visita a Valdesoto

Los reyes y sus hijas han estado recorriendo numerosos espacios de Valdesoto, que cuenta con unos 1.800 vecinos dedicados al campo, la minería, la industria y los servicios, comenzando por la Casona de Leceñes, edificada a finales del siglo XVIII y sede de una de las asociaciones culturales donde se han representado las tradiciones, costumbres y gastronomía de antaño (Valdesoto d'ántañu).

La Familia Real ha disfrutado de la representación teatral 'El sueñu real', pieza costumbrista escrita por Pepín García y Nacho Fernández, que recrea con humor los recuerdos de una familia valdesotina, tras lo que han saludado a su elenco y se han hecho una fotografía. Han entregado a la reina Letizia un libro y al rey Felipe VI un bastón de mando.

Entre las riquezas culturales que han sabido trasmitir de generación en generación en esta parroquia destacan 'Les Carroces', desfile que se celebra desde hace más de medio siglo el lunes después del segundo domingo de agosto.

En este pueblo, la princesa Leonor ha dado un paso más en su creciente protagonismo en estos actos relacionados con la entrega de los Premios Princesa de Asturias al pronunciar por primera vez el único discurso del acto, de tal forma que ya no habrá palabras del rey, como era habitual hasta este año.

Por otro lado, los reyes y sus hijas han llegado a la histórica Casona de Leceñes (siglo XVIII), convertida desde hace años en centro de interpretación del patrimonio local. Allí, admiran la reconstrucción de oficios tradicionales.

El rey Felipe VI ha tenido la posibilidad de jugar a los bolos asturianos. El monarca ha logrado derribar uno entre aplausos. Justo después, han escanciado un culín de sidra al rey Felipe VI. La reina, la princesa y la infanta han declinado el ofrecimiento, pero doña Letizia y doña Leonor se han animado a mayar la manzana.

Los vecinos han realizado una vara de hierba y el rey ha tocado a uno de los bueyes del ganadero Gil González. La princesa Leonor, por su parte, ha ayudado a una de las mujeres a hacer embutido casero. Además, las mujeres del pueblo han cantado a la familia real con panderetas. La reina Letizia y la princesa Leonor se han puesto de cuclillas para acercarse a las participantes y conversar con ellas.

La familia real ha abandonado el complejo de Leceñes para conocer a los sidros y dirigirse a la iglesia de San Félix. Allí, han posado junto a la placa conmemorativa en una antigua rueda de molino donde consta que ha recibido el Premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Allí, el grupo de baile San Félix de Valdesoto ha interpretado la jota de centro, un baile típico asturiano.

Los 'looks' de la familia real en su visita al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

La visita de la familia real a Valdesoto ha sorprendido a los vecinos por la cercanía de los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Fiel a su estilo desenfadado pero equilibrado, la infanta Sofía ha vuelto a acaparar las miradas gracias a su estilismo.

Combatiendo la bajada de temperaturas, la pequeña de la Casa Real ha echado mano de básicos, esos que nunca fallan y que no dejan de estar de tendencia. Para esta ocasión se ha dejado ver con un look cómodo formado por vaqueros, jersey de punto fino y chaqueta.

Lo más llamativo ha sido la chaqueta de lana que ha llevado, un acierto total de este otoño. Se trata de una pieza recta en gris marengo y de manga ancha, perfecta para esta época del año y que aporta equilibrio al conjunto del estilismo.

Un look que ha copiado su madre, quien se ha dejado ver con una vestimenta más informal a lo que estamos acostumbrados. La reina Letizia ha optado por unos jeans rectos oscuros y chaqueta 'cropped' en azul marino, que minutos más tarde ha modificado. Debido a las bajas temperaturas, la monarca ha recurrido a una de sus prendas favoritas: la gabardina.

En cuanto al calzado, la reina Letizia ha sorprendido con unos náuticos de ante en color camel con suela track que le han permitido recorrer el pueblo ejemplar con total comodidad.

Por su parte, la princesa Leonor no se ha quedado atrás y ha apostado por un look que define muy bien su personalidad: cómoda, sencilla y con prendas que son tendencias. Haciendo 'match' con la reina Letizia y la infanta Sofía, la princesa de Asturias también ha lucido un estilismo vaquero, pero a diferencia de ellas ha sido con un mono denim oscuro, que poco ha podido mostrar debido a las condiciones climáticas.

Leonor se ha rendido a las últimas tendencias este otoño y ha escogido para la visita al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 una chaqueta de ante en color camel oversize, que ha combinado con unos botines marrones. Al contrario que su hermana, que ha llevado su melena suelta y ligeramente ondulada, la princesa Leonor ha optado por una coleta que le recogía el pelo y le aportaba luz a su rostro, estilizando aún más todo su conjunto.

Por último, el rey Felipe VI ha optado por un estilismo más sobrio con un pantalón vaquero oscuro y recto, una camisa de cuadros en tonos blancos y rosas y un abrigo tipo barbour para refugiarse de la humedad y de las temperaturas.