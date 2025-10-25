"Valdesoto está lleno de vida, ¡salta a la vista!", ha afirmado la Princesa, quien ha elogiado la recuperación de las tradiciones locales durante la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar 2025

Premios Princesa de Asturias 2025 | La princesa Leonor desata carcajadas con su discurso: "¡Valdesoto es un pueblo afayadizu!"

Compartir







Leonor de Borbón ha destacado el espíritu ejemplar y la vitalidad de Valdesoto durante la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar 2025 en esta localidad asturiana. "Valdesoto está lleno de vida, ¡salta a la vista!", ha afirmado la Princesa, quien ha elogiado la recuperación de las tradiciones locales, como "los sidros y les comedies", y la transmisión de los valores asturianos a las nuevas generaciones. Además, la princesa de Asturias ha desatado las carcajadas de los vecinos al expresar, citando a Manolín Hevia, que es "un pueblo afayadizu·.

"Es muy bonito comprobar cómo habéis conseguido transmitir a los más pequeños los valores y el mejor espíritu asturiano", ha señalado la Princesa, quien también ha resaltado el "cuidado y el fomento" de las costumbres de Valdesoto, así como su "presente que mira lejos".

"Aquí no os aburrís y da gusto ver no sólo el cuidado y el fomento de vuestras costumbres, sino que también os afianzáis en un presente que mira lejos", ha asegurado la Princesa, quien ha destacado iniciativas como el cuidado de los mayores, el fomento del automovilismo, la música y la gastronomía, o la conservación del patrimonio arquitectónico. "Valdesoto está lleno de vida, ¡salta a la vista! Y como dice mucho Manolín Hevia, ¡Valdesoto es un pueblo afayadizu!", ha señalado la Princesa de Asturias, quien ha agradecido a los vecinos de Valdesoto su acogida y la celebración de "un recuerdo precioso".

Valdesoto, reconocida con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

La parroquia de Valdesoto, en el concejo de Siero, ha sido reconocida con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, por la labor de sus vecinos por preservar sus tradiciones, su patrimonio arquitectónico y cultural, y por la implicación colectiva de sus asociaciones en el desarrollo de la comunidad.

A su llegada, a las 11.30, la Familia Real ha podido recibir a las autoridades locales, y los representantes de la entidad promotora de la candidatura: Celso Roces Fernández, presidente de la Asociación Todos Juntos Podemos; Manuel Hevia García, primer presidente de la asociación; y Alaín José Fernández Fernández, director del Centro Cultural Teatro Prendes de Candás.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La visita ha continuado en la Casona de Leceñes, sede de la Asociación Cultural y de Festejos Santa Apolonia, donde se celebra anualmente la muestra Valdesoto d'Antañu, que recrea las tradiciones, oficios y costumbres del Valdesoto de principios del siglo XX.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Allí, la Familia Real ha presenciado la representación teatral 'El sueñu real' y poco después el rey Felipe se ha animado a jugar a los Bolos Asturianos. Juntos han observado escenas que mostraban labores como la siega, el transporte de hierba con bueyes, la elaboración artesanal de embutidos, el ordeño de vacas, la producción de manteca, el lavado de ropa a mano o la preparación de la sidra. El Rey, muy participativo, se ha animado a tomar un culete.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

A continuación, la Familia Real ha asistido a la demostración de los Sidros, mascaradas tradicionales de invierno declaradas 'Bien de Interés Cultural' en 2019. También ha presenciado la representación de 'les comedies', teatro popular de carácter crítico o burlón. La comedia de este año, titulada 'Esta visita non ye comedia', ha hecho referencia a la concesión del galardón a Valdesoto y ha contado con un elenco de actores locales.

La visita por los talleres de artesanía de la Asociación Cultural Todos Juntos Podemos, donde la Familia Real ha podido conocer los trabajos colectivos de los vecinos en madera y pintura, así como otras iniciativas de recuperación de tradiciones y actividades culturales.

En el prao del palacio, la Familia Real ha presenciado el desfile de carroces de Valdesoto, celebrado desde 1950 y declarado Fiesta de Interés Turístico Regional en 2002. Los vecinos han explicado la evolución de las carrozas y presentaron la ganadora de este año, la Peña Les Escueles, con su parodia La Traviesa.

El acto ha culminado con la entrega del galardón, donde el alcalde de Siero, Ángel García, ha destacado el "espíritu de colaboración" y la capacidad de Valdesoto para "mantener vivas sus tradiciones, transmitiéndolas de generación en generación".

Asimismo, el alcalde ha subrayado que este premio también reconoce la manera en la que los ciudadanos de Valdesoto "viven el día a día, se cuidan, se ayudan, y hacen comunidad". "Porque lo que da verdadera identidad a un lugar no son sólo sus edificios o sus fiestas, sino su gente. Y Valdesoto tiene una gente maravillosa, vosotros", ha señalado.

Tras la lectura del acta por parte del presidente del jurado, Francisco Rodríguez, la Princesa de Asturias ha entregado el premio a Manuel Hevia, primer presidente de la Asociación Todos Juntos Podemos, quien lo ha recibido entre saltos de alegría.

Después del discurso de Leonor, el encuento se ha cerrado con la interpretación del Himno de Asturias por la banda de gaitas El Gumial de Aller, dirigida por Diego Lobo Tuñón.