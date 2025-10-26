Rocío Martín 26 OCT 2025 - 20:04h.

El actor británico Isaac Hempstead-Wright, quien interpretó a Bran Stark en la famosa serie de televisión "Juego de Tronos", ha anunciado su matrimonio en sus redes sociales.

A sus 26 años, Hempstead se ha dado el 'sí, quiero' en una ceremonia privada, de la que ha compartido unas instantáneas en su cuenta de Instagram: "La mejor persona que he conocido, el mejor día de mi vida, los mejores amigos y familia que jamás podríamos pedir. Qué día, qué vida - Te amo", compartía el actor.

Las felicitaciones de sus colegas de "Juego de Tronos"

Tras compartir las imágenes del feliz día, no se han hecho esperar las felicitaciones por parte de sus seguidores y de sus colegas de profesión, entre ellos sus antiguos compañeros de la exitosa serie que le catapultó a la fama mundial.

Lena Heady, Cersei Lannister, envió sus felicitaciones a la pareja: "Felicidades bellezas", mientras que Sophie Turner, quien daba vida a Sansa Stark, también felicitó al actor: “Felicidades, Isaac”. Otros actores del reparto, como John Bradley, quien interpretaba a Samwell Tarly, o Gwendoline Christie, Brienne de Tarth en la serie, compartieron mensajes de felicitación para el actor.

"Issaaaaac! ¡Felicidades a los dos! ¡Os deseo toda la felicidad en vuestra nueva vida juntos! ¡Ambos estabais deslumbrantes en vuestro día especial!", compartía Nathalie Emmanuel, Missandei en 'Juego de Tronos'.

El joven actor dio el salto a la fama mundial en 2011

Nacido en Inglaterra en 1999, el joven actor dio el salto a la fama mundial en 2011 tras interpretar a Bran Stark en la serie de HBO 'Juego de tronos' ('Game of Thrones'). Ese mismo año, debutó en el thriller de terror 'La maldición de Rookford', protagonizado por Rebecca Hall.

Además de la serie de HBO, ha trabajado en proyectos de cine como 'The Boxtrolls' (donde puso voz al protagonista en la versión original) y en producciones británicas para televisión.

Tras el final de Juego de Tronos, el actor decidió tomarse un tiempo para centrarse en sus estudios. Se matriculó en Neurociencia en el University College London, aunque posteriormente regresó a la interpretación compaginando ambas facetas durante un tiempo. En los últimos años ha mantenido un perfil más discreto, eligiendo proyectos puntuales y alejándose del ritmo frenético de la fama. Aun así, continúa vinculado a la industria y participa en eventos y convenciones relacionadas con la serie que lo vio crecer ante millones de espectadores.