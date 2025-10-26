Keira Knightley ha compartido el modelo educativo que siguen ella y su marido para proteger a sus hijas de las redes sociales

“Me parece muy aterrador porque son espacios sin regulación”, reflexiona la actriz sobre el uso de las redes sociales

En pleno debate sobre el acceso a Internet y a las redes sociales que tienen los menores de edad, la actriz Keira Knightley ha sorprendido en su última entrevista al desvelar cómo protege a sus hijos de las plataformas sociales.

En su charla con el medio de comunicación 'BBC Radio 4', la actriz protagonista de la saga 'Piratas del Caribe' ha confesado que, en su caso particular, prohíbe a sus hijas de 10 y de 6 años tener redes sociales.

El modelo educativo que siguen Keira Knightley y su marido, el músico James Righton, para proteger a sus hijas de las redes sociales

Esta prohibición se basa en el modelo de educación que, tanto la intérprete de 'Orgullo y Prejuicio' y su marido James Righton, llevan a cabo y que, también, siguen en el colegio en el que las pequeñas están matriculadas.

Sosteniendo y defendiendo que, actualmente, las redes sociales son espacio sin ningún tipo de regulación, la actriz británica ha expuesto que su prioridad es proteger en todo momento a sus hijas del peligro expuesto en estas plataformas sociales: “Me parece muy aterrador porque son espacios sin regulación”.

Por eso, tanto la actriz como su marido intentan proteger a sus dos hijas menores de edad de "estos espacios sin regulación".

Además, la intérprete londinense ha confesado que no encuentran dificultad en llevar a cabo esta prohibición ya que sus dos hijas acuden a una escuela en la que no se fomentan las redes sociales y en la que los padres de los demás alumnos siguen la misma filosofía.

“Estamos en una de las escuelas que implementa esa infancia ‘sin redes sociales’, donde la mayoría de los padres hacen lo mismo”, explica la actriz.

Sobre cómo implementan este estilo de vida alejados de las redes sociales, Keira Knightley ha expuesto que "la mayoría de los padres de la escuela mostraron una gran presión" en esta idea. Además, la actriz ha subrayado que la mayoría de los progenitores de los alumnos de este colegio están "de acuerdo en que ese es el camino que queremos seguir”.

No obstante, en su charla con 'BBC Radio 4' Keira Knightley también ha reconocido que no todos los padres de los alumnos son igual de estrictos e igual de persistentes con esta idea: "No todos, porque es un tema que divide a mucha gente”.

Por eso, la actriz ha pedido que se establezca o se implemente una regulación con la que se proteja a los menores de edad del peligro de las redes y con la que se establezcan límites para que los más pequeños no puedan acceder a su uso: "Me encantaría que se estableciera alguna regulación para que no recaiga toda la responsabilidad sobre los padres".

¿Qué normativa está vigente actualmente en España?

Hay que recordar que en España el Gobierno aprobó en marzo la Ley de protección de menores en entornos digitales que tipifica como delito la difusión sin autorización de imágenes pornográficas generadas por inteligencia artificial, crea una orden de alejamiento virtual para los que cometan delitos contra los menores e incluye formación para que alumnos y profesores hagan un uso responsable de internet, entre otras medidas.

El objetivo de la nueva ley es reconocer los derechos de los menores a ser protegidos "eficazmente" ante contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo, el derecho a recibir información veraz y suficiente y necesaria sobre el uso de las tecnologías y sus riesgos y adaptada a un lenguaje apropiado a su edad.

Entre las medidas que contempla está el desarrollo de una Estrategia nacional para la protección de la infancia y la juventud en los entornos digitales.